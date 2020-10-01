В сети появилось изображение мобильного графического чипа GeForce RTX 3070M
После анонса новых настольных видеокарт компании Nvidia линейки GeForce RTX 30xx все внимание любителей компьютерных игр и компьютерного сообщества в целом было приковано именно к ним. Однако, не стоит забывать, что помимо настольных графических процессоров существуют и их мобильные версии, предназначенные для высокопроизводительных игровых ноутбуков. Информации о мобильных представителях семейства Ampere до сих пор практически не было. Но сегодня в данном направлении появился небольшой прорыв, так как в сети появилось изображение небольшой части мобильной видеокарты с расположенным на ней графическим чипом и модулей памяти.
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На представленном фото изображен предсерийный образец графического чипа с маркировкой GN20-E5-A1, которой с высокой долей вероятности является чипом GA104, на базе которого выполнены настольные варианты карт GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070. Суффикс A1 в названии чипа говорит о раннем образце GPU, который вероятно используется для тестирования первых образцов карт и имеет пониженные относительно финальных образцов тактовые частоты. Вокруг процессора на очень близком расстоянии распаяны чипы локальной видеопамяти стандарта GDDR6 производства компании SK Hynix, имеющие маркировку H56C8H24AIR.
Если предположения о принадлежности данного чипа к GeForce RTX 3070M подтвердится, то следует ожидать наличия 5888 ядер CUDA, как и у настольной версии. Хотя, возможно, что их количество будет снижено, равно как и тактовые частоты, чтобы не сделать из ноутбуков портативные обогреватели. Что касается памяти, то согласно данным ресурса Notebookcheck, RTX 3070M получит в свое распоряжение 8 Гб памяти и 256-битную шину.
Остается дождаться больше информации от самой Nvidia и конечно же от различных утечек, которые по мере приближения анонса будут появляться со все возрастающей скоростью.
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