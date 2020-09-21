ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC - самая быстрая на сегодня GeForce RTX 3080 с частотой на 13% выше, чем у Founders Edition
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Прошло уже три недели с тех пор, как компания ASUS анонсировала свои варианты видеокарт ROG STRIX GeForce RTX 3080, которые она представила сразу после официального анонса серии GeForce RTX 30xx. Однако компания только сейчас объявила о тактовых частотах версии ROG STRIX RTX 3080 OC. Предоставленная информация должна обрадовать поклонников ASUS, так как они намного выше эталонных частот, установленных NVIDIA. Карта RTX 3080 имеет на борту 10 Гб видеопамяти GDDR6X, хотя Gigabyte подтвердила, наличие модели с 20 Гб ОЗУ. Видеокарта RTX 3080 имеет 8704 ядер CUDA, а также 320-битный интерфейс памяти и VRAM, работающую на скорости 19 Гбит/с.
Однако, ROG STRIX GeForceRTX 3080 OC в настоящее время является самым быстрым ускорителем семейства RTX 3080 из всех доступных на рынке. Видеокарта от ASUS может похвастаться базовой частотой 1440 МГц и повышается до 1905 МГц в игровом режиме, что намного превосходит другие пользовательские карты. Включение режима OC увеличивает пиковую тактовую частоту карты до 1935 МГц, что на 13,2% больше, чем у эталонного варианта RTX 3080 Founders Edition. Для обеспечения стабильной работы инженеры компании ASUS установили на ROG STRIX RTX 3080 OC целых три 8-контактных разъема питания. Размер карты составляют 318,5 x 140,1 x 57,8 мм, что делает ее также более толстой, чем эталонный вариант. Сама компания ASUS называет её 2,9-слотной картой.
ROG STRIX RTX 3080 OC пока не доступна для заказа и покупки, а ASUS не дала никаких комментариев по поводу сроков её появления в продаже. намеков, когда карту можно будет заказать у сторонних продавцов. По данным ресурса Videocardz версии RTX 3080 с 20 Гб могут иметь более высокие тактовые частоты, чем эти первые модели с 10 Гб, таким образом ROG STRIX RTX 3080 OC сможет недолго оставаться лидером по производительности среди RTX 3080.
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