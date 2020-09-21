NVIDIA GeForce RTX 3090 с эталонным TDP 350 Вт может потреблять до 550 Вт
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Согласно имеющейся информации топовая игровая видеокарта GeForce RTX 3090 Founders Edition имеет TDP 350 Вт, что на 30 Вт выше, чем GeForce TDP RTX 3080 и на 130 Вт больше, чем GeForce TDP RTX 3070. Если сравнивать TDP RTX 3090 Founders Edition с предыдущим флагманом, то разница составляет почти 35%, чем TDP RTX 2080 Ti Founders Edition. Даже TITAN RTX имеет TDP на уровне 280 Вт, поэтому RTX 3090 Founders Edition - одна из самых прожорливых карт на сегодняшний день.
Однако GeForce RTX 3090 может потреблять намного выше 350 Вт. Компания EMTEK разработала карту GeForce RTX 3090 XENON TURBOJET OC с повышенным до 410 Вт TDP, для которой требуются 3 8-контактных разъема питания и требуется блок питания мощностью не менее 750 Вт, что соответствует рекомендациям NVIDIA для карт RTX 3090 Founders Edition.
Однако один из обладателей карты Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming O под ником vmanuelgm с ресурса Overclock.net утверждает, что смог увеличить запас мощности своей карты с 390 до 550 Вт с помощью шунтирующей модификации.
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Как отмечает сайт Videocardz, увеличение энергопотребления до 550 Вт дает существенные преимущества в производительности и возможности разгона, однако, накладывает существенные требования к организации эффективного охлаждения компонентов карты и повышенные требования к блоку питания, вследствие чего мощности источника питания в 750 Вт может оказаться недостаточно.
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