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Royole Flexpai 2 - серьезный конкурент Galaxy Z Fold 2 с Snapdragon 865 и 8 Гб ОЗУ

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 На данный момент только компания Samsung может похвастаться более или менее удачными устройствами с гибким дисплеем. Однако, другие производители также не сидят на месте и работают над своими гибкими смартфонами. Конечно, есть еще Motorola с её RAZR, но аппаратное обеспечение устройства не позволяют ему составить достойную конкуренцию устройствам от Samsung. Единственным конкурентом могла стать компания Huawei, но в силу известных обстоятельств, компании сейчас не до экспериментов.

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 Как бы там ни было, но на место одной компании приходит другая. Вот и в сегменте гибких смартфонов, а точнее смартфонов с гибкими дисплеями хочет выйти новый игрок в лице Royole. Подавляющему числу людей это название ни о чем не скажет, а между тем, еще в 2019 году компания анонсировала свой FlexPai на выставке CES. И вот теперь производитель приготовил второе поколение своего устройства под названием FlexPai 2. Данный аппарат даже успел засветиться в тесте AnTuTu и показать отличный результат в 526 023 баллов.

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 Согласно имеющейся информации в телефоне установлен чипсет Snapdragon 865 компании Qualcomm. Помогать раскрыть всю свою мощь процессору будут 8 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб. Помимо варианта, протестированного на AnTuTu, компания также предложит более продвинутый вариант с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Работает смартфон под управлением ОС Android 10. Есть мнение, что у устройства Royole есть собственный набор приложений для работы с её экраном, так как оптимизация имеющихся приложений для гибких дисплеев оставляет желать лучшего.

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 Помимо упомянутых характеристик список TENAA указывает на 7,8-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 4: 3 с разрешением 1920 x 1440 пикселей. На задней стороне смартфона находится модуль из четырех датчиков изображения, включающий основную 64-мегапиксельную камеру и дополнительные камеры разрешением 32, 16 и 8 мегапикселей.

 За автономную работу телефона отвечает батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Устройство будет доступно в цветах Dark Night Black, Magic Gold и Star Grey. Вес смартфона составляет немалые 340 грамм.

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Теги

samsung snapdragon snapdragon 865 flexpai royole
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