iPhone 12 Pro Max с чипом A14 Bionic появился в AnTuTu
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Сегодня в базе данных AnTuTu появилось устройство обозначенное как iPhone 13,4. Размер экрана и частота процессора нового телефона неизвестны. Однако разрешение экрана составляет 2688 × 1242, что соответствует смартфону iPhone 11 Pro Max. Таким образом, широко распространены сообщения о том, что этим устройством может быть iPhone 12 Pro Max. Согласно AnTuTu, «iPhone 13,4» использует 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, что не соответствует iPhone 11 Pro Max, оперативная память которого равна 4 Гб, а объем памяти в 128 Гб у него нет.
Полученный результат тестирования имеет значение 572 333 баллов. Из этой оценки оценка центрального процессора составляет 167527 баллов, оценка графического процессора - 222071 баллов, оценка памяти - 100808 баллов, а оценка UX - 81927 баллов. Сравнивая полученные результаты с iPhone 11 Pro Max, общая оценка увеличилась на 9,1%, в то время как оценки процессора, графического процессора и памяти увеличились на 16,7%, 3,6% и 21,9% соответственно, оценка же UX снизилась на 2,1%.
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Согласно официальному заявлению компании Apple, процессор A14 Bionic должен быть на 40% производительнее. По сравнению с A13 производительность процессора A14 выше примерно на 16,7%. Производительность графического процессора A14 примерно на 8,3% лучше, чем у A13.
Antutu отмечает, что на производительность UX существенно влияет частота обновления экрана, но производительность UX у iPhone 12 Pro Max не улучшилась по сравнению с iPhone 11 Pro Max. Из этого можно сделать вывод, что iPhone 12 Pro Max, скорее всего, будет иметь экран с частотой 60 Гц и не поддерживает 120 Гц режим.
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Судя по полученным результатам улучшения A14 по сравнению с A13 выглядят не так впечатляюще, как хотелось бы, особенно с точки зрения графического процессора. Конечно, тест Antutu является всего лишь синтетикой, а результаты производительности в реальных приложениях могут быть более оптимистичными. Текущие результаты могут не отражать реальную производительность A14. Кроме того, есть вероятность того, что тестирование проводилось на ранней версии обновленной операционной системы.
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