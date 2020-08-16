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Возможно, одним из самых ожидаемых нововведений в индустрии смартфонов станет реализация подэкранной камеры. Такое нововведение понравится большому количеству пользователей смартфонов, так как позволит избавиться от надоедливых каплевидных вырезов, челок и уродливых дырок в экранах. Внедрение данной технологии очень близко к реализации, благодаря компании ZTE, которая планирует представить смартфон Axon 20 5G, являющийся первым аппаратом с селфи камерой, скрытой под дисплеем.

Ранее производитель уже публиковал фотографии, снятые на такую камеру, чтобы пользователи могли увидеть на что способны подэкранные камеры и узнать мнение людей о качестве получаемых снимков, тем самым компания ZTE подтверждает наличие смартфона, который готовится к скорому выпуску.

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Вчера на портале TENAA появилась информация о неизвестном устройстве компании ZTE, которое имеет номер модели A2121. Судя по всему данным устройством является смартфон Axon 20. Разочаровывает качество имеющегося изображения фронтальной стороны телефона, которое получилось очень темным, что не дает возможности убедиться в наличии или отсутствие вырезов в экране.

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Кроме изображения смартфона, также стали известны некоторые характеристики будущего смартфона, которые включают в себя неизвестный чипсет, работающий на тактовой частоте 2,4 ГГц, оперативную память объемом 12 Гб, встроенный накопитель объемом 256 Гб и аккумуляторную батарею на 4120 мАч.

Сзади телефона можно увидеть блок из четырех камер разрешением 2, 8 и 64 мегапикселя. Количество мегапикселей четвертого датчика на данный момент не указывается.