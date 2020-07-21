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Инженер компании Sony по имени Росарио Леонарди заявил, что графический процессор консоли следующего поколения не будет основана на архитектуре RDNA 2, скорее это будет гибрид между RDNA1 и RDNA2. Это имеет смысл, поскольку то время, когда дизайн графического процессора предстоящих консолей был взят за основу при разработке, работы над архитектурой RNDA 2 и GPU Navi 2x, возможно, еще не были завершены.

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Леонарди сравнил графический процессор PS5 с графическим процессором PS4 Pro, напомнив, что последний основывался не на GCN 2 и 4. Вместо этого он представлял собой объединение двух архитектур. Похоже, что GPU консоли PS5 будет плодом аналогичного симбиоза двух архитектур.

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Возникает вопрос о том, будет ли Xbox Series X также основываться на аналогичном гибридном дизайне. Это очень вероятное развитие событий, учитывая что обе консоли основаны на одних и тех же аппаратных средствах компании AMD. Хотя, возможно, Microsoft заключила сделку с AMD, чтобы эксклюзивно предлагать некоторые дополнительные функции, отсутствующие в консоли Sony PS5.

Архитектура, на которой основан графический процессор, определяет уровень его возможностей. Например, основные различия между GCN 4 и GCN 5 заключались в добавлении Rapid Pack Maths (улучшенная производительность с режимами с низкой точностью), Draw Stream Binning Rasterizer (гибридная форма мозаичного и промежуточного рендеринга, которая никогда не была полностью реализована) и примитивных шейдеров.

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Таким образом, есть вероятность, что в консоли PS5 могут отсутствовать некоторые функции, которые будут присутствовать в графических процессорах Navi 2x. Однако трассировка лучей должна быть доступна на всех платформах, хотя их реализация и использование будут различаться.