Lenovo анонсировала новые игровые настольные компьютеры Legion на базе Ryzen 3000
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Компания Lenovo несколько дней назад выпустила свои новые ноутбуки серии Legion на базе Ryzen 4000 APU. Однако многие пользователи предпочитают форм-фактор настольного компьютера, который менее мобильный, но обладает остальными преимуществами, например, отсутствие такого понятия, как автономность работы, возможность установки максимально мощных комплектующих, которые не может позволить себе ни один мобильный компьютер и многое другое.
Именно для таких потребителей компания Lenovo предложит настольные компьютеры Legion Tower 5 и IdeaCentre Gaming 5. Первый может быть оснащен процессором Ryzen 9 3950X и графической картой Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER, тогда как IdeaCentre Gaming 5 получит процессор Ryzen 7 3700X и графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060. Tower 5 имеет к составе 2 твердотельных накопителя PCIe емкостью до 1 Тб каждый. Он также может похвастаться 2 слотами для 3,5-дюймовых жестких дисков и рассчитан на установку оперативной памяти стандарта DDR4 3200 МГц с общим объемом до 128 Гб. IdeaCentre Gaming 5 может похвастаться поддержкой до 32 Гб оперативной памяти DDR4.
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Ожидается, что новые персональные компьютеры Lenovo поступят в продажу в сентябре 2020 года. Ориентировочная цена Tower 5 составляет 999 евро (~ 1144 долларов) за наиболее мощную конфигурацию, а стоимость IdeaCentre Gaming 5 составит 799 евро (~ 915 долларов).
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