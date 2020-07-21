Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Lenovo несколько дней назад выпустила свои новые ноутбуки серии Legion на базе Ryzen 4000 APU. Однако многие пользователи предпочитают форм-фактор настольного компьютера, который менее мобильный, но обладает остальными преимуществами, например, отсутствие такого понятия, как автономность работы, возможность установки максимально мощных комплектующих, которые не может позволить себе ни один мобильный компьютер и многое другое.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Именно для таких потребителей компания Lenovo предложит настольные компьютеры Legion Tower 5 и IdeaCentre Gaming 5. Первый может быть оснащен процессором Ryzen 9 3950X и графической картой Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER, тогда как IdeaCentre Gaming 5 получит процессор Ryzen 7 3700X и графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060. Tower 5 имеет к составе 2 твердотельных накопителя PCIe емкостью до 1 Тб каждый. Он также может похвастаться 2 слотами для 3,5-дюймовых жестких дисков и рассчитан на установку оперативной памяти стандарта DDR4 3200 МГц с общим объемом до 128 Гб. IdeaCentre Gaming 5 может похвастаться поддержкой до 32 Гб оперативной памяти DDR4.

реклама

Ожидается, что новые персональные компьютеры Lenovo поступят в продажу в сентябре 2020 года. Ориентировочная цена Tower 5 составляет 999 евро (~ 1144 долларов) за наиболее мощную конфигурацию, а стоимость IdeaCentre Gaming 5 составит 799 евро (~ 915 долларов).