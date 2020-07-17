NVIDIA Ampere GA102 предложит на 195 МГц более высокую частоту по сравнению с RTX 2080 Ti
На текущий момент о новых видеокартах поколения Ampere компании Nvidia появлялось довольно много утечек и слухов, но пока что не было информации о тактовых частотах ускорителей. Сегодня появилась новая утечка, которая указывает тактовые частоты для чипа GA102.
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Известный инсайдер @_rogame опубликовал рабочие частоты графического процессора GA102. Согласно его данным видеокарта имеет базовую тактовую частоту 1485 МГц и частоту в boost режиме 1740 МГц. Указанные частоты на 135 МГц и 195 МГц выше чем у карты GeForce RTX 2080 Ti и на 135 МГц и 105 МГц выше чем у карты GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition соответственно. Известно, что на базе чипа GA102 может быть представлено три варианта видеокарт, но не совсем ясно, к какой из этих карт относятся вышеупомянутые тактовые частоты. Известно, что карты NVIDIA всегда имеют приличный запас мощности, поэтому стоит ожидать даже более высоких тактовых частот при правильной организации охлаждения.
Кроме того, напомню, что согласно появившейся информации компания Nvidia представит на своих грядущих видеокартах новый 12 контактный разъем питания, который должен обеспечить питание током 7,5 А и мощностью до 600 Вт. Однако на практике достижение такой эффективности может оказаться невозможным. Следовательно, можно ожидать, что этот разъем будет обеспечивать мощность не менее 400 Вт, что соответствует требованиям TGP 350 Вт, предъявляемым к флагманской карте GA102 с 24 Гб локальной памяти.
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В Igor's Lab считают, что новый 12-контактный разъем - это давно назревший шаг, который может помочь в производстве гораздо более надежных источников питания и надеются, что такой переход не вызовет особых неудобств для пользователей.
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