Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Intel вскоре добавит новый процессор в семейство настольных компьютеров 10-го поколения, известное как Core i9-10850K. Процессор был впервые обнаружен пару недель назад, но теперь он появился на сайте Digital Storm, подтверждая, что чип скоро поступит в продажу. Чип теперь можно найти в списке на веб-странице конфигуратора системы, который не только упоминает чип, но также подтверждает спецификации и ожидаемую цену самого процессора Core i9-10850K.

реклама

Похоже, что спецификации, о которых сообщалось ранее, были правильными, и Core i9-10850K действительно будет аналогичен Core i9-10900K, за исключением того, что он будет иметь базовую и boost тактовые частоты на 100 МГц ниже.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Таким образом, процессор Intel Core i9-10850K будет иметь 10 ядер и 20 потоков с тактовой частотой в базе 3,60 ГГц (3,7 ГГц на Core i9-10900K) и 5,2 ГГц в boost режиме (5,3 ГГц на Core i9-10900K). Процессор сохраняет 20 Мб кеш памяти L3 и 2,5 Мб кэш памяти L2. Для данного процессора TDP не упоминается, но, учитывая, что остальные разблокированные чипы имеют значение 125 Вт (PL1), то для данного чипа следует ожидать точно такого же значения..

В дополнение к спецификациям, конфигуратор сайта Digital Storm также указывает стоимость Core i9-10850K. При замене в конфигурации компьютера Core i7-10700K на Core i9-10850K, стоимость системы увеличивается на 73 доллара, таким образом можно предположить, что Core i9-10850K будет стоить около 450 долларов США. В то же время не известно, будет ли Core i9-10850K предлагаться только по OEM каналу или появится в розницу на полках магазинов.

реклама

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Core i9-10850K будет намного более выгодной покупкой, так как разницу в 100 МГц легко можно будет покрыть разгоном и смысла в покупке более дорогого Core i9-10900K просто не будет.

реклама

Core i9-10850K придется конкурировать с AMD Ryzen 9 3900X, который не сталкивается с какими-либо проблемами доступности и имеет розничную цену до 400 долларов, предлагая больше ядер, потоков и лучшую многопоточную производительность.