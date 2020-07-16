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Intel Core i9-10850K засветился в онлайн магазине за 450 долларов

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  Компания Intel вскоре добавит новый процессор в семейство настольных компьютеров 10-го поколения, известное как Core i9-10850K. Процессор был впервые обнаружен пару недель назад, но теперь он появился на сайте Digital Storm, подтверждая, что чип скоро поступит в продажу. Чип теперь можно найти в списке на веб-странице конфигуратора системы, который не только упоминает чип, но также подтверждает спецификации и ожидаемую цену самого процессора Core i9-10850K.

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 Похоже, что спецификации, о которых сообщалось ранее, были правильными, и Core i9-10850K действительно будет аналогичен Core i9-10900K, за исключением того, что он будет иметь базовую и boost тактовые частоты на 100 МГц ниже.

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 Таким образом, процессор Intel Core i9-10850K будет иметь 10 ядер и 20 потоков с тактовой частотой в базе 3,60 ГГц (3,7 ГГц на Core i9-10900K) и 5,2 ГГц в boost режиме (5,3 ГГц на Core i9-10900K). Процессор сохраняет 20 Мб кеш памяти L3 и 2,5 Мб кэш памяти L2. Для данного процессора TDP не упоминается, но, учитывая, что остальные разблокированные чипы имеют значение 125 Вт (PL1), то для данного чипа следует ожидать точно такого же значения..

 В дополнение к спецификациям, конфигуратор сайта Digital Storm также указывает стоимость Core i9-10850K. При замене в конфигурации компьютера Core i7-10700K на Core i9-10850K, стоимость системы увеличивается на 73 доллара, таким образом можно предположить, что Core i9-10850K будет стоить около 450 долларов США. В то же время не известно, будет ли Core i9-10850K предлагаться только по OEM каналу или появится в розницу на полках магазинов.

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 Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Core i9-10850K будет намного более выгодной покупкой, так как разницу в 100 МГц легко можно будет покрыть разгоном и смысла в покупке более дорогого Core i9-10900K просто не будет.

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 Core i9-10850K придется конкурировать с AMD Ryzen 9 3900X, который не сталкивается с какими-либо проблемами доступности и имеет розничную цену до 400 долларов, предлагая больше ядер, потоков и лучшую многопоточную производительность.

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RussianNeoguy
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