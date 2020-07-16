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В то время как Intel все еще крутится вокруг своего 10-нм техпроцесса, компания TSMC неумолимо продвигается к созданию нового 5-нм узла. В ходе сегодняшней телефонной конференции компания рассказала, что чипы, изготовленные с использованием нового процесса, принесут около 8 процентов дохода в следующем квартале. Компания также рассказала об ожидаемом приросте производительности, присущему техпроцессу, который будет применяться в грядущем Apple SoC A14, а затем в Qualcomm Snapdragon 875.

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Одна из причин, по которой производители чипов стремятся перейти на более тонкий техпроцесс, заключается в том, что на молекулярном уровне атомы более плотно упакованы. Это позволяет электронам быстрее и эффективнее перемещаться внутри чипа, даже не требуя переработки архитектуры самого чипа. В этом случае TSMC заявляет, что переход от своего 7-нм узла к новому 5-нм узлу приведет к повышению производительности на 15 процентов и повышению энергоэффективности на 30 процентов.

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Это означает, что мы можем ожидать от Apple A14 и Qualcomm Snapdragon 875 на 15% более высокой скорости работы и на 30% эффективности, даже если они будут придерживаться той же архитектуры, что и A13 и Snapdragon 865. Однако, вряд ли Apple и Qualcomm разрабатывая будут сидеть на месте в отношении архитектурных усовершенствований и дизайна. Таким образом прирост производительности и эффективности будет гораздо выше, указанных представителями TSMC.

Чипы Apple A14 скоро начнут производиться на линиях TSMC, если они этого еще не сделали, и мы увидим результат в октябре этого года с выпуском смартфонов серии iPhone 12. Однако, что касается Snapdragon 875, то в этом есть небольшие сомнения. По крайней мере первые смартфоны на данной SoC появятся только в начале будущего года, и пользователям Android придется немного подождать, чтобы увидеть преимущества нового техпроцесса TSMC.

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Уходя немного в сторону, стоит отметить, что производительность топовых чипсетов для смартфонов уже намного превосходит некоторые предложения Intel в low-voltage x86 системах с точки зрения производительности на ватт, неудивительно, что компания Apple решила переходить на свои ARM чипы в компьютерах Mac.