Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC рассказала в общих чертах о 5-нм техпроцессе

для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 В то время как Intel все еще крутится вокруг своего 10-нм техпроцесса, компания TSMC неумолимо продвигается к созданию нового 5-нм узла. В ходе сегодняшней телефонной конференции компания рассказала, что чипы, изготовленные с использованием нового процесса, принесут около 8 процентов дохода в следующем квартале. Компания также рассказала об ожидаемом приросте производительности, присущему техпроцессу, который будет применяться в грядущем Apple SoC A14, а затем в Qualcomm Snapdragon 875.

реклама

 Одна из причин, по которой производители чипов стремятся перейти на более тонкий техпроцесс, заключается в том, что на молекулярном уровне атомы более плотно упакованы. Это позволяет электронам быстрее и эффективнее перемещаться внутри чипа, даже не требуя переработки архитектуры самого чипа. В этом случае TSMC заявляет, что переход от своего 7-нм узла к новому 5-нм узлу приведет к повышению производительности на 15 процентов и повышению энергоэффективности на 30 процентов.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

 Это означает, что мы можем ожидать от Apple A14 и Qualcomm Snapdragon 875 на 15% более высокой скорости работы и на 30% эффективности, даже если они будут придерживаться той же архитектуры, что и A13 и Snapdragon 865. Однако, вряд ли Apple и Qualcomm разрабатывая будут сидеть на месте в отношении архитектурных усовершенствований и дизайна. Таким образом прирост производительности и эффективности будет гораздо выше, указанных представителями TSMC.

 Чипы Apple A14 скоро начнут производиться на линиях TSMC, если они этого еще не сделали, и мы увидим результат в октябре этого года с выпуском смартфонов серии iPhone 12. Однако, что касается Snapdragon 875, то в этом есть небольшие сомнения. По крайней мере первые смартфоны на данной SoC появятся только в начале будущего года, и пользователям Android придется немного подождать, чтобы увидеть преимущества нового техпроцесса TSMC.

реклама

 Уходя немного в сторону, стоит отметить, что производительность топовых чипсетов для смартфонов уже намного превосходит некоторые предложения Intel в low-voltage x86 системах с точки зрения производительности на ватт, неудивительно, что компания Apple решила переходить на свои ARM чипы в компьютерах Mac.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple tsmc qualcomm snapdragon snapdragon 875 apple a14
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
87
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
49
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
16
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
4

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 87
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 поставил исторический рекорд – теперь это вторая игра в Steam с самым высоким рейтингом
36
Новая версия MIUI 12 стала доступна для 33 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов
9
Два флагмана Xiaomi получили прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11
4
Сегодня в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача культовой РПГ с огромным открытым миром
10
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны линейки Redmi Note 8 получат стабильную глобальную прошивку MIUI 12
8
HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 50 актуальных смартфонов 2018-2020 годов
14
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
30
Известный инсайдер раскрыл точную цену и дату начала продаж игровой приставки Sony PlayStation 5
3
Флагманские видеокарты NVIDIA Ampere получат 12-контактный разъем питания, способный передать до 600 Вт энергии
50
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
142
Опубликован стандарт DDR5
79
Tronsmart представила первые в мире наушники с Qualcomm QCC5124 и гибридным активным шумоподавлением Apolo Bold
4
Ещё один популярный смартфон Xiaomi получил европейскую стабильную прошивку MIUI 12
1
Оговорка аналитиков заставила задуматься о переходе AMD на 6 нм
12
HUAWEI выпустила официальную прошивку EMUI 10.1 для 39 смартфонов – полный список поддерживаемых устройств
3
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
65
Новая версия технологии DLSS 2.0 способна увеличивать производительность видеокарты в два с лишним раза и делать картинку четче исходной - даже RTX 2060 способна выдавать больше 60 FPS в разрешении 4К
32
Флагманы OnePlus получили прошивку OxygenOS на операционной системе Android 11
1
35 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов уже можно обновить до последней версии MIUI 12 – ссылки на прошивку и список телефонов
+
Death Stranding очень понравилась PC-игрокам
29

Популярные статьи

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
87
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
100
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
8
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
26
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
5

Сейчас обсуждают

MriS
15:19
Очень просто, проверти тепловизором.
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
DTy
15:19
Языком да, речью - похуже
Квоты TSMC на выпуск 7-нм продукции NVIDIA стали жертвой скупости последней
Phobos
15:18
Как не все фазы могут быть запущены если везде поголовно все пины звонятся?
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
Roditch
15:18
Если только для ноутбуков. Для настольных профит никакой.
Процессоры Intel Core 12-го поколения – Alder Lake получат гибридный 14-нм техпроцесс и спорную технологию маленьких и больших ядер
D-IMA
15:17
так речь о VR где экран вплотную к глазам находится. Там точно будет разница между 4к и 8к, а возможно и в 16к
Samsung рассказала о 6G: голограммы размером с человека, пиковая скорость 1 Tbs, 16K VR
Geforce358
15:17
А не проще было использовать два штуки EPS 8-pin как от проца? И людям убодней, не нужно разбираться для чего какой кабель - втыкнул или в видяху или в мать и забыл
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
Valik Banec
15:15
А вы бета тестер?
Владельцы процессоров AMD не смогут воспользоваться последней сборкой Windows 10 Fast Ring
Valik Banec
15:14
Эта бета. Кого обновлять то?
Владельцы процессоров AMD не смогут воспользоваться последней сборкой Windows 10 Fast Ring
dmitry07
15:13
Очевидно опрашивали геймеров, родившихся в течение этих последних 10 лет.
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Haustmyrkr
15:13
Операции и сейчас уже делают удалённо, не нужно нагнетать.
Samsung рассказала о 6G: голограммы размером с человека, пиковая скорость 1 Tbs, 16K VR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем