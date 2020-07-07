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В сети появились первые живые фотографии Samsung Galaxy Note 20 Ultra

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 В сети появились первые живые фотографии будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который до этого мы видели только на трехмерных рендерах.

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 С точки зрения дизайна передней панели особых изменений не ожидается. Смартфон получит большой экран с узкими рамками, а также одну селфи камеру, встроенную в дисплей. На фотографиях также видны задняя панель и стилус. С задней стороны смартфона предполагается использование модуля из четырех камер, включая основной сенсор с разрешением 108 мегапикселей. По слухам, компания отказалась от 100-кратного цифрового увеличения в пользу 50-кратного увеличения.

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 Как ожидается, новые смартфоны будут стоить немалых денег. Некоторые прогнозы указывают на то, что цена линейки Galaxy Note 20 может находиться в пределах от 1249 до 1499 долларов. Недавно известный инсайдер Ice Universe дал свой прогноз о ценниках на устройство. По его словам, за базовую версию Galaxy Note 20 компания будет просить 999 долларов, а флагманский Galaxy Note 20 Ultra должен быть оценен в 1299 долларов. Для сравнения, стоимость Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ в начале продаж составляла 946 и 1099 долларов соответственно. Кроме того, обе модели имели 256 Гб памяти.

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 По слухам, появившимся в сети, устройства серии Galaxy Note 20 получат дисплей Infinity-O AMOLED с частотой 120 Гц. В дополнение к процессору Snapdragon 865+ или Exynos 992 (в зависимости от региона продаж) смартфоны получат до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб встроенного хранилища. Кроме того, предполагается улучшение как самого стилуса, так и его возможностей, а мощность быстрой зарядки может вырасти до 45 Вт. Новые смартфоны получат ультразвуковой сканера отпечатков пальцев и новую версию фирменного пользовательского интерфейса One UI 2.5.

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 После многочисленных утечек и слухов, недавно мы получили реальные изображения рендеринга Galaxy Note 20, и на этот раз утечка напрямую исходит от Samsung. Компания случайно разместила изображения устройства Note 20 Ultra на сайте Samsung на Украине. Благодаря этому теперь можно увидеть, как устройство будет выглядеть в реальности.

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Теги

samsung galaxy galaxy note galaxy note 20 galaxy note 10 и 10+
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а ты умеешь уходить по-английски=)
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IO_OI
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Тебе палату давать нужно, где нет цифровых устройств и интернета. Минимум на 6 мес.
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Evgeniy Tarasov
22:18
А где цены то ??????
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RadeoForce
22:17
я бы сказал, в частоту инфинити фабрик. У меня после 4.5ггц в ларке прирост заканчивается, и то пришлось микроны до усрачки гнать, примерно до показателей бидая
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RadeoForce
22:15
"...Под словом ЛОХ я понимаю человека, который потерял грани этого мира..." у тебя с терминологией беда, психолод. Ты вроде бы куда-то собирался? Давай, беги уже, тебя даже мучить скучно :-(
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IO_OI
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RadeoForce
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