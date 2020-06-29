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Honor 30 Youth Edition 5G будет представлен 2 июля

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 Бренд Honor готовит ряд новых смартфонов в июле, и серия X10 - не единственная линейка смартфонов, которая появится в следующем месяце. Honor также представит новый телефон под названием Honor 30 Youth Edition 5G, информация о котором появилась ещё в мае, а теперь у него наконец есть официальная дата выпуска.

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 Согласно информации с официального аккаунта Honor на Weibo, Honor 30 Youth Edition 5G будет выпущен в четверг, 2 июля. В этот же день компания представит Honor X10 Max. Тем не менее, он, вероятно, не будет запущен по всему миру, а будет выпущен лишь для китайского рынка Китай.

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 На плакате Honor смартфон представлен в двух разных цветовых решениях, оба с градиентной отделкой. Кроме того, изображение подтверждает наличие блока из трех камер на Honor 30 Youth Edition 5G и бокового сканера отпечатков пальцев. По-видимому, основная камера получит 48 мегапиксельный датчик, а остальные два датчика будут представлены 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком для макросъемки или датчиком глубины. За съемку селфи будет отвечать 16 мегапиксельный объектив.

 Согласно утечкам, телефон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 800. Это восьмиъядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55. Чипсет оснащен графическим процессором Mali-G57 MC4, который в сочетании с MediaTek HyperEngine 2.0 обеспечивает наилучшие игровые возможности, отзывчивость сенсорного экрана и улучшение качества изображения. Чипсет также имеет поддержку сетей 5G

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 Honor 30 Youth Edition получит аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Устройство будет оснащено 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 10 с интерфейсом MagicUI 3.1, однако он не получит поддержку сервисов Google, вместо этого пользователям необходимо использовать сервисы Huawei Media Services, работающие с AppGallery от Huawei.

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