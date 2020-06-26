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Axiomtek, являющаяся ведущей компанией по разработке и производству инновационных, высокопроизводительных и надежных промышленных компьютерных продуктов на базе ПК, с гордостью представляет MIRU130 - мощную встроенную AI систему, предназначенную для графических приложений, машинного зрения и глубокого обучения. MIRU130 оснащена встроенным процессором AMD Ryzen Embedded V1807B/V1605B со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega. Плата оснащена двумя сетевыми портами PoE GbE для интерфейсов камеры и встроенным I/O портом, включающий четырехканальный DIO. MIRU130 является многофункциональным, легко расширяемым и простым в развертывании устройством с компактной конструкцией для корпусов с ограниченным пространством. Это идеальное решение для системных интеграторов, которые ищут мощную, простую материнскую плату для приложений искусственного интеллекта.

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Высокопроизводительная система MIRU130 предлагает широкие графические возможности благодаря встроенной графике AMD Radeon RX Vega с поддержкой DirectX 12 и позволяет осуществлять вывод изображения через один интерфейс HDMI и один интерфейс DisplayPort. MIRU130 имеет два порта PoE IEEE 802.3at и два порта GbE для подключения к промышленным камерам.

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MIRU130 предлагает несколько интерфейсов расширения, включающих один слот M.2 Key E для беспроводных модулей, один слот M.2 Key B для дополнительного модуля хранения 22x42 или сотового модуля 30x42 и один слот PCIe x16 для видеокарт. Плата оснащена двумя 260-контактными разъемами SO-DIMM на 16 Гб памяти DDR4-2400 (V1605B) и DDR4-3200 (V1807B). Кроме того, MIRU130 предлагает несколько интерфейсов ввода/вывода, включая один RS-232/422/485, четыре USB 3.1 Gen2, три RS-232 и один SATA-600.

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MIRU1 предназначен для надежной работы в суровых условиях с широким диапазоном рабочих температур от -20 ° C до + 60 ° C, имеет питание +12 В постоянного тока с возможностью дополнительного подключения к +24 В источнику постоянного тока.