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Похоже, что между новостями об уязвимостях в чипсетах Intel редко проходит большой промежуток времени. По иронии судьбы, последняя дыра в безопасности была обнаружена в одной из систем безопасности набора микросхем Intel, известной как Software Guard Extension (SGX). По словам Intel, SGX "представляет собой набор инструкций, которые повышают безопасность кода приложения и данных, обеспечивая им дополнительную защиту от раскрытия или модификации".

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Ars Technica сообщает, что две группы определили два отдельных эксплойта, которые могут дать хакерам доступ к блокам памяти безопасности в кристалле Intel. SGX работает путем шифрования данных из процессора, которые затем записываются в системную память. По возвращении в процессор они дешифруются. Последние SGX-атаки, известные как SGAxe и CrossTalk, обходят SGX с использованием очень сложной методологии, но представляют собой те атаки, которые система должна остановить.

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