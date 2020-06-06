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Мы находимся всего в паре месяцев от запуска смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2, но в отличие от предыдущих событий, Samsung будет вынуждена провести традиционное мероприятие Unpacked онлайн в 2020 году. Кроме того, корейский гигант, скорее всего, намерен устранить некоторые из проблем серии Galaxy S20, пытаясь сделать его лучшим флагманским смартфоном, выпущенным компанией на сегодняшний день. Также возможно, что обнародование информации о Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 произойдет раньше, так как многие детали о аппаратах давно стали известны.

Согласно появившейся информации, смартфоны Galaxy Note 20, так и Galaxy Fold 2 будут представлены во время онлайн-мероприятия Samsung 5 августа. В отчете говорится, что проводятся внутренние обсуждения относительно этого события, что означает возможность изменение даты в соответствии с текущей ситуацией. Глядя на глобальную пандемию, маловероятно, что Samsung проведет физический запуск своих продуктов. Другие компании перешли на онлайн презентации, поэтому Samsung также будет использовать ту же формулу.

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