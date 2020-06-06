Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 5 августа
Согласно появившейся информации, смартфоны Galaxy Note 20, так и Galaxy Fold 2 будут представлены во время онлайн-мероприятия Samsung 5 августа. В отчете говорится, что проводятся внутренние обсуждения относительно этого события, что означает возможность изменение даты в соответствии с текущей ситуацией. Глядя на глобальную пандемию, маловероятно, что Samsung проведет физический запуск своих продуктов. Другие компании перешли на онлайн презентации, поэтому Samsung также будет использовать ту же формулу.
рекламаЧто касается самого мероприятия, возможно, в скором времени будет представлено четыре продукта. Одним из них является Galaxy Fold 2, информация о размере экрана которого уже известна. Также сообщалось, что началось массовое производство Galaxy Fold 2, выпуск которого возможен в августе, но конкретная дата не указана. Что касается линейки Galaxy Note 20, то не раз упоминалось, что серия будет состоять из двух аппаратов: обычный Galaxy Note 20 и немного больший Galaxy Note 20 Plus. Кроме того в них может появиться модернизированный чипсет под названием Exynos 992.
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