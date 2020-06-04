Galaxy Note 20+ на самом деле может быть Galaxy Note 20 Ultra
Некоторое время назад стало известно, что компания Samsung выпустит две модели Galaxy Note 20: обычную Note 20 и усовершенствованную Note 20+. Однако это имя было поставлено под сомнение, поскольку в новых документах указывается, что Galaxy Note 20+ может выйти, как Galaxy Note 20 Ultra.
рекламаНекоторые подробности о Galaxy Note 20 Ultra раскрыл Макс Вайнбах из XDA-Developers. Предположительно, телефон будет оснащен мобильным процессором Exynos 992, или Snapdragon 865 в зависимости от рынка. Кроме того, смартфон будет оснащен оперативной памятью объемом 12 Гб и 16 Гб, 6.9 дюймовым 120 герцовым дисплеем разрешением 3040x1440 пикселей и встроенным накопителем на 128 и 512 Гб. За фоторграфические функции будет отвечать блок из четырех камер: основной с разрешением 108 Мп, такой как на Galaxy S20 Ultra, 12 мегапиксельной ультра широкоугольной камерой, 13 мегапиксельным перископическим объективом с 4-кратным оптическим зумом, и датчика глубины. Передняя камера будет представлена 40 мегапиксельным сенсором. Для снабжения энергией всего этого великолепия предназначена аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
рекламаНастоящим разочарованием, однако, является то, что смартфон использует тот же ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, что и телефоны серии Galaxy S20. Несколько недель назад сообщалось, что телефоны Galaxy Note 20 будут оснащены 3D сканерами отпечатков пальцев Sonic Max второго поколения с увеличенной площадью поверхности и улучшенной отзывчивостью. Сканеры отпечатков пальцев на смартфонах Galaxy S20 являются одним из самых больших недостатков аппаратов, а их исправление, сделало бы линейку Galaxy Note 20 еще более привлекательной для потенциальных покупателей.
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