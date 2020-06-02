Игры для PS5 будут дороже, чем для предыдущих консолей
На данный момент Sony и Microsoft находятся на финишной прямой перед выходом своих новых консолей. Важным аспектом борьбы является ценообразование. Будь то цена самой консоли или цены на игры. К сожалению, для фанатов Sonу есть неприятная новость.
В своем недавнем интервью Джим Райан, генеральный директор Sony Interactive Entertainment раскрыл несколько сведений о PlayStation 5. Он сказал, что использование более совершенной технологии качества изображения приведет к увеличению стоимости разработки игр. Однако, Джим не назвал конкретную сумму, которую придется доплатить за будущие шедевры. Он подчеркнул, что если не отставать от увеличения затрат на разработку, то можно сохранить будущее процветание игровой индустрии.
рекламаЧто касается цены PlayStation 5, то до сих пор нет официальной информации об этом. Тем не менее, Джим сказал, что цена PS5 будет отражать возможности консоли и будет предлагать хорошее соотношение цены и качества. Проще говоря, PS5 может быть не дешевой, но она определенно будет стоить своих денег.
Стоит напомнить, что Sony PlayStation 5 использует собственный 8-ядерный процессор компании AMD с частотой 3,5 ГГц на базе архитектуры Zen 2, графический процессор на архитектуре RDNA 2, содержащий 36 CU, производительность 10,28 TFLOP, 16 ГБ оперативной памяти стандарта GDDR6, твердотельный накопитель объемом 825 Гб и 4K UHD Blu-Ray привод. SSD является ключом к улучшению производительности PS5. Время запуска PS4 занимает до 50 секунд, в то время как PS5 загружается практически мгновенно. Что касается скорости загрузки, то PS5 может загружать объем в 2 Гб за 0,27 секунды, в то время как PS4 требуется 20 секунд для загрузки 1 Гб.
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