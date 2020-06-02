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GPU AMD RDNA 2 обнаружен под кодовым названием Sienna Cichlid

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 Загадочный графический процессор AMD RDNA 2 был обнаружен в последних исправлениях для Linux, и предполагается, что это может быть графический процессор Big Navi в составе графических карт Radeon RX следующего поколения, которых  все с нетерпением ждут. Этот конкретный графический процессор AMD был обнаружен сотрудниками ресурса Phoronix и имеет кодовое название Sienna Cichlid.

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 Само кодовое название Sienna Cichlid довольно подозрительно, так как AMD давно перешла к "звездным" наименованиям своих графических процессоров. Модельный ряд RDNA 2 будет состоять из нескольких графических процессоров Navi. Возможно, что указанное в утечке наименование является внутренним для компании  AMD, а официально будет продолжать "звездную" линейку названий.

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 Кроме того, в том же патче также указано наименование GFX1030, которое является кодовым обозначением для линейки GPU на архитектуре RDNA 2, в то время как архитектура RDNA 1 использует кодовое обозначение GFX1010. Что касается самого GPU, то существует определенный набор функций, которые будут добавлены к существующим чипам Navi, такие как:

 - новые возможности VCN 3.0 для кодирования видео;

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 - DCN3 Display Front;

 - несколько других изменений по сравнению с существующими графическими процессорами Navi.

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 Хотя в патчах не так много информации для анализа, Komachi с портала Videocardz утверждает, что этот GPU действительно может быть GPU Big Navi. Предполагается, что AMD Navi 21 будет графическим процессором Big Navi, который появится в этом году в линейке AMD Radeon RX.

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