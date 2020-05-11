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Zhaoxin готова выйти на внутренний (китайский) потребительский рынок со своими отечественными процессорами x86 серии KaiXian KX-6000. Процессоры будут использоваться в более чем 50 продуктах, включая настольные ПК, ноутбуки, моноблоки, мини-ПК.

Ниже приводится заявление Zhaoxin о выпуске первых отечественных потребительских продуктов с китайскими процессорами:

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"В настоящее время нарастает волна новой инфраструктуры, и развитие отрасли открывает новые возможности. Zhaoxin искренне надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с Yingzhong Technology и в то же время работает вместе с партнерами в верхних и нижних звеньях производственной цепочки для продвижения технологических прорывов, а инновации в продуктах помогают новой инфраструктуре и быстрому развитию промышленности," - Чжао Цзянь (заместитель генерального директора Shanghai Zhaoxin).

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Серия Zhaoxin KX-6000 была выпущена в этом году. Топовой моделью в линейке 8-ми ядерных процессоров является чип KX-U6880A, который имеет тактовую частоту до 3,0 ГГц, поддержку PCIe 3.0, поддержку памяти DDR4-3200 МГц (до 64 ГБ), TDP 70 Вт и теоретическую вычислительная мощность 192 GFLOP. Другие два 8-ми ядерных процессора имеют более низкие тактовые частоты: 2,7 ГГц и 2,5 ГГц.

Линейку четырехъядерных процессоров возглавляет KX-6740A с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 4 Мб кэш-памяти, TDP 45 Вт и теоретической вычислительной мощностью 86 GFLOP. Два других чипа работают на частотах 2,6 ГГц и 2,2 ГГц.

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Кроме того процессоры Zhaoxin имеют встроенный графический процессор, поддерживающий DX11.1. Графический процессор способен декодировать видео разрешением 4K, что делает процессоры идеальными для домашней мультимедиа системы в небольшом форм-факторе.

Что касается показателей производительности, то х86 процессоры Zhaoxin пока не могут похвастаться высокими показателями в сравнении с процессорами Intel и AMD среднего и высокого класса. Например, производительность процессора KX-U6780A находится на уровне пятилетнего Pentium G5420 от Intel.

На видео ниже можно посмотреть насколько хороши эти процессоры показывают себя в играх:

Планируется, что будущие процессоры KX-7000 получат поддержку PCIe 4.0 и DDR5 к 2021 году, а графический процессор будет совместим с DirectX 12. В настоящее время компания Zhaoxin не только работает над 7 нм чипами, но также находится на стадии планирования для разработки процессоров с техпроцессом менее 7 нм.