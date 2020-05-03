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Последние слухи о PS5 предполагают, что компания AMD, возможно, предоставила Sony особый доступ к своим графическим технологиям, чем Microsoft. Если данная информация правдива, то это может говорить о более эффективной производительности графики и рендеринга консоли, чем объявленная ранее производительность в 10,28 терафлопс.

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Согласно информации инсайдера @Tidux, Sony PS5 также будет включать некоторые технологии AMD RDNA 3. Что именно это означает, непонятно, но Sony не случайно получит доступ к технологиям AMD в будущем. Например, у PS4 были некоторые архитектурные особенности от архитектуры Vega, которые не были замечены в потребительских графических процессорах. Возможно речь идет не о аппаратной составляющей консоли, а о программных улучшениях, связанных с рендерингом и наборами команд.

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Например, PS5 полностью поддерживает технологию затенения с переменной скоростью RDNA, которая увеличивает разрешение в определенных участках кадра. Это существенно повышает визуальную точность при полном использовании вычислительной мощности. Архитектурные изменения RNDA 2 и RDNA были сосредоточены на сокращении наборов команд и задержек, тоже самое, скорее всего, относится и к раннему доступу к архитектуре RDNA 3, которую Sony сможет включить в PS5, если слух подтвердится.

В конечном итоге может оказаться так, что не смотря на превосходство Xbox Series X в вычислительной мощности, она не получит какого-то существенного графического преимущества перед PS5.

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