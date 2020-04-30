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Процессоры AMD Zen 4 с поддержкой памяти DDR5 и USB 4.0 появятся на платформе AM5 в 2022 году

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 На ресурсе GamersNexus просочилась новая информация о платформе AMD AM5 следующего поколения, которая будет поддерживать процессоры Ryzen 5000 для настольных компьютеров на базе архитектуры Zen 4. Сайт утверждает, что AMD предложит две ключевые технологии в линейке настольных компьютеров следующего поколения, которые будут включать поддержку памяти DDR5 и USB 4.0. Информация основана на внутренней дорожной карте AMD.

 Полученная информация указывает на то, что в 2022 году AMD намерена включить поддержку стандарта DDR5 в свою линейку настольных компьютеров премиум-класса.

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 SK Hynix уже подтвердила начало массового производства памяти DDR5 в конце 2020 года. Память будет работать на частоте до 8400 МГц, а объем одного модуля памяти вырастит до 64 Гб, что вдвое больше, чем у существующих модулей DDR4. DDR5 также будет иметь более низкое рабочее напряжение 1,1 В против 1,2 В на DDR4, что приведет к повышению эффективности работы.

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 USB 4.0 обеспечит повышенную скорость передачи данных по сравнению с Thunderbolt 3. Благодаря пропускной способности до 40 Гбит/с протокол USB 4.0 обеспечит гораздо более высокие скорости передачи данных и будет совместим со всеми устройствами Thunderbolt 3, выпущены на сегодняшний день.

 Если указанная информации верна, то это означает, что AMD может выпустить сначала процессоры EPYC Genoa, прежде чем перейти к потребительским процессорам. Ядро Zen 4 является загадкой само по себе, и о нём мало что известно, за исключением 5-нм техпроцесса и того, что производство будет организовано на заводах TSMC. Это даст AMD огромное преимущество в гонке за технологические процессы против Intel, которая к тому времени будет предлагать процессоры на основе 7 нм технологии.

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 Упоминается, что мобильные APU 4-го поколения Ryzen 5000 от AMD будут оснащены усовершенствованной версией ядра Zen 3, известной как Zen 3+. Поскольку мобильные компоненты будут поступать немного позже, чем настольные ПК, они могут использовать оптимизированную архитектуру, которая обеспечит еще большую производительность и эффективность, как в процессорах Ryzen 4000 на базе Zen 2, которые основаны на монолитном дизайне, но имеют небольшое преимущество над настольными процессорами в плане общей эффективности. Если запуск в 2022 году состоится, то процессоры AMD Ryzen 5000 для настольных ПК с архитектурой Zen 4 будут конкурировать с линейкой Intel Alder Lake на базе Golden Cove, которая ожидается примерно в то же время.

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amd intel ryzen ryzen 4000 ddr 5
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Me4tatelI&gt;
14:58
это получается zen3 к концу года а zen4 уже после больше года ждать оптимистично конечно))
Процессоры AMD Zen 4 с поддержкой памяти DDR5 и USB 4.0 появятся на платформе AM5 в 2022 году
Тору Амэ
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