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В последние дни на портале YouTube появилось много видеосюжетов, которые распространяют ложную информацию, связывающую коронавирус COVID-19 с технологией 5G. В попытке остановить распространение этой дезинформации, компания Google, владеющая видеохостиногом YouTube начинает активно удалять этот контент. Согласно изданию The Guardian, YouTube может по-прежнему разрешать пользователям размещать видео о других конспирологических теориях, касающихся сете 5G, если они не упоминают коронавирус. Однако, эти видео могут быть лишены монетизации, а YouTube может удалить их из результатов поиска платформы за нарушение политики компании.

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Люди ложно связывают 5G с различными проблемами со здоровьем, включая появление раковых опухолей, а некоторые полагают, что 5G может буквально зажарить мозг. YouTube считает, что связывание 5G с текущей пандемией коронавируса перешло черту, особенно учитывая, что эта дезинформация привела к тому, что нашлись неадекватные личности, которые начали повреждать оборудование для работы сетей 5G. The Guardian сообщила, что несколько вышек сотовой связи подвергались поджогам в Великобритании. Три вышки сотовой связи были разрушены на прошлой неделе, и еще четыре были разрушены в эти выходные.

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В Google надеются, что предотвращение распространения этой дезинформации поможет остановить дальнейшие атаки, которые потенциально могут оставить людей без связи в критический момент.