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Компания Intel недавно указала три новых процессора на архитектуре Ice Lake в своей базе данных. Эти чипы получили обозначения: i7-1060NG7, i5-1030NG7 и i3-1000NG4. Данные процессоры практически идентичны своим аналогам без литеры "N", за исключением того, что они имеют более высокий TDP. Что интересно, это то, что спецификации для этих новых процессоров во многом соответствуют процессорам, которые Apple перечислила в качестве основы своей последней линейки MacBook Air. Это означает, что компания Apple почти наверняка является единственным клиентом, для которого создаются указанные чипы Ice Lake.

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По сравнению с аналогами, с литерой "N" в названии, два из этих процессоров: 1060NG7 и 1030NG7 имеют на 10 процентов больше TDP, составляющий 10 Вт. Рабочие базовые частоты указанных процессоров также значительно увеличились и составляют для чипа 1060NG7 1,2 ГГц, а для чипа 1030NG7 1,1 ГГц. Частоты процессоров в режиме Turbo остались прежними и составляют 3,8 ГГц и ,5 ГГц. Это чрезвычайно ограниченные по мощности компоненты, поэтому более высокий TDP имеет большое значение для обеспечения более высокой производительности. Кроме того описанные процессоры получили более плотную компоновку типа T5, которая на 26 процентов меньше, чем вариант T4.