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Недавно на китайских форумах была опубликована очень интересная статья о будущих 10-нм процессорах Intel на базе Alder Lake. Эта публикация была довольно интересной, потому что демонстрировала внедрение технологии, которая чрезвычайно успешно применяется в смартфонах. Речь идет о процессорной архитектуре big.LITTLE. Архитектура big.LITTLE (изобретенная ARM) позволяет производителям процессоров компоновать части процессора таким образом, чтобы у заказчиков продукции был выбор, получить высокопроизводительный чип, либо маломощный, но энергоэффективный, либо получить что-то среднее благодаря сочетанию высокопроизводительных и энергоэффективных компонентов.

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На изображении ниже показаны три типа конфигурации процессора от 8 + 8 + 1 (8 больших ядер с высоким энергопотреблением, 8 маленьких ядер с низким энергопотреблением и 1 встроенный графический процессор) до стандартной конфигурации 6 + 1 (только 6 «больших» ядер со встроенным графическим процессором). Будет интересно посмотреть, смогут ли все 16 ядер работать в тандеме (или только 8 одновременно, как обычно).

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Другая информация, которую раскрывает эта утечка, заключается в том, что Alder Lake будет использовать разъем LGA 1700, а так как процессоры Comet Lake будут использовать процессорный разъем LGA 1200, то можно сделать вывод о недолгом жизненном цикле LGA 1200. Впрочем компания Intel и так не утруждает себя долгой поддержкой своих предыдущих поколений процессоров, в отличие от AMD. Возможно, что данная утечка является всего лишь слухом, а нам остается только ждать официальной информации от самой Intel.