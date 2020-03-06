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Ранее в сети появилась информация от компании ASUS о топовом процессоре Ryzen 4900H в серии высокопроизводительных ноутбуков на базе Zen2, в которой раскрывалось наличие двух вариантов процессора Ryzen 9 4900: Ryzen 9 4900H (cTDP 45 Вт) и Ryzen 9 4900HS (с cTDP 35 Вт). Пока что найти соответствующие ноутбуки в продаже не получится, но благодаря некоторым фотографиям, которые попали во всемирную паутину, можно сделать выводы, что это правда, и у компании ASUS действительно есть мобильный компьютер на базе Ryzen 9 4900H.

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Ноутбук ASUS G14 ROG Zephyrus считается лучшей моделью в линейке, будет иметь в составе процессор Ryzen 9 4900HS. Как указано выше, Ryzen 9 4900HS обладает уровнем тепловыделения 35 Вт. Интересно то, что утечка, о которой сказано ранее, упоминала тактовую частоту в турбо режиме 4,4 ГГц, в то время как процессор Ryzen 9 4900H, о котором сейчас идет речь, показывает максимальную частоту 4,2 ГГц, что очень роднит его с процессором Ryzen 7 4800H, имеющим такую же тактовую частоту. Логично было бы предположить, что процессор с большим энергопотреблением должен быть более производительным за счёт более высокой тактовой частоты, однако, как можно было убедиться ранее, это не так. Исходя из этого можно сделать вывод о наличие в составе Ryzen 9 4900H более производительной встроенной графики, которая и приводит к увеличению TDP до 45 Вт. Интересно, что на наклейке со спецификациями на ноутбуке не указано, какой iGPU входит в его комплектацию.