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Согласно новому видео на YouTube от Dell, процессоры Intel Comet Lake 10-го поколения уже не за горами. В ролике представлены новейшие настольные компьютеры компании XPS Tower, оснащенные процессорами Intel Core 10-го поколения. Это интересно, потому что до сих пор мы видели только потребительские чипы Intel 10-го поколения в мобильном сегменте на ноутбуках, а не на настольных компьютерах.

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Компания Intel уже выпустила чипы X-серии, включая флагман i9-10980XE с 18 ядрами. Однако, эти процессоры относятся к девятому, а не к десятому поколению. Новые чипы очень важны для Intel в ее борьбе против семейства AMD Ryzen третьего поколения, включая флагманский 12-ядерный, 24-потоковый Ryzen 9 3900X стоимостью $ 499. К сожалению, семейство Comet Lake по-прежнему будет использовать 14 нанометровый техпроцесс Intel, в то время как AMD использует новейшие модели на основе 7 нанометровой технологии изготовления. Чтобы оставаться конкурентоспособной Intel, как сообщается, будет снижать цены и планирует привнести технологию HyperThreading во всю линейку (в настоящее время многопоточными являются только чипы серии i9). Таким образом, чипы i7-10700K должны иметь восемь ядер и 16 потоков, а i5-10600 - шесть ядер и 12 потоков. Есть информация, что даже четырехъядерные чипы core i3 будут поддерживать Hyper-Threading. Стоит напомнить, что по неофициальной информации старшие процессоры 10-го поколения будут очень прожорливые и реальное энергопотребление может достигать 300 Вт. Но это для Intel только пол беды. Даже если это и не так, а процессоры получатся более или менее удачными, другая проблема состоит в том, что AMD не сидит на месте и скоро выпустит свои чипы Ryzen четвертого поколения уже в третьем квартале 2020 года, с которыми чипы от Intel могут не выдержать конкуренции.