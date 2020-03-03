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Во время выставки CES 2020 в начале этого года Intel официально анонсировала высокопроизводительные процессоры Core 10-го поколения под кодовым названием Comet Lake-H, предназначенные для любителей виртуальных баталий. Не смотря на то, что новое поколение все еще будет основано на 14-нм техпроцессе, тактовая частота процессоров будет увеличена вплоть до 5 ГГц и более. Ранее мы уже могли видеть процессор Core i7-10750H, который будет иметь 6 ядер и 12 потоков, а базовая частота составит 2,6 ГГц. Также появился флагманский 8-ядерный 16-поточный процессор Core i9-10980HK, обладающий опорной частотой 3,1 ГГц, но тесты показывали, что Turbo режим по-прежнему составляет 5,0 ГГц.

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Теперь в сети появился скриншот из тестовой базы данных GeekBench, в которой указывается частота процессора Core i9-10980HK в турбо режиме 5,3 ГГц. Базовая же частота по-прежнему составляет 3,1 ГГц. Неудивительно, что серия Core H 10-го поколения будет поддерживать теплопакет мощностью 45 Вт, однако несомненно, что при повышении частоты в турбо режиме до 5,3 ГГц приведёт к значительному увеличению тепловыделения процессора, поэтому становится интересно, какой системой охлаждения будут оборудоваться данные чипы.