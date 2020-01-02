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AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет

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  Ни для кого не секрет, что компания AMD уверенно увеличивает поставки своих процессоров. Согласно отчёту PassMark, компания AMD увеличила долю до 40% впервые за очень долгое время. Это стало возможно после выхода удачных линеек процессоров Zen и Zen 2, которые сумели навязать компании Intel серьёзную конкуренцию. 7 нм процессоры AMD Zen 2 смогли предложить покупателям не только отличную производительность, сопоставимую с лучшими процессорами от Intel, а порой и превосходящую, но и лучшую цену.

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 Серия AMD Ryzen 3000,  выпущенная в июле 2019 года, позволила впервые за более чем три десятилетия перехватить технологическое лидерство у своего извечного конкурента.

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  AMD ранее признавала, что никогда не думала, что сможет победить Intel, но оплошность компании в освоении 10-нм техпроцесса позволила AMD отвоевывать рыночную долю с невероятной скоростью. Однако , хотя AMD имеет превосходство в техпроцессе, Intel (на данный момент) удалось сохранить свое превосходство в тактовой частоте своих процессоров на основе старого 14-нм процесса. Поскольку производительность в играх по-прежнему сильно зависит от тактовых частот, у компании Intel есть небольшое преимущество. Но, если у Intel продолжатся проблемы с переходом на 10-нм чипы, AMD вполне может занять лидирующую позицию. Нам же остается пожелать успехов обоим производителям в наступившем году, чтобы будущие процессоры от AMD и Intel составили друг другу достойную конкуренцию, ведь благодаря этому конечная цена на продукцию должна получиться более привлекательной, а нам покупателям только этого и нужно.

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omoikane
01:59
Да видно в ретейл сетях дураки сидят и берут под реализацию ненужный товар :D В разнообразии дело...нет. У интела есть конкуренты почти по всей линейке потребительской.
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
CTyDeHT
01:58
На XP сидели наверно те, кто ждал исправление багов, т.е. до выхода SP1 под 7 в 2010 году
Microsoft продолжит поддержку Windows 7 по программе ESU
lеad
01:58
И только недавно новость была, что интел +30% делает... Если так, то не судьба будет. Хотя такой прирост каждый год радует
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
Ацкий Сотона
01:56
Вы пишите слоганами Интел , вам не стыдно ? - Денеб больше года был на рынке , далеко до Нехалема и Сандика , - 2007 и 2008 год очнитесь пропагандисты . Или у вас Сандик и Нехалем в 2008 году появился...
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Виктор Попко
01:53
По ipc второй феном сравнялся с conroe, но уже подоспел тогда nehalem, который догнал bulldozer через несколько лет. В целом рыночная доля, которая была во времена athlon 64 x2 вернулась только сейчас...
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Ацкий Сотона
01:47
Вы в корне не правы , кору дуба разорвал еще Фен2 - 100-150 долларов Тубан и Денеб просто его изнасиловали , но тогда было не модно это говорить . Интел почти всегда - побеждал только , гнусной ложью ...
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
сталкер stalker
01:46
1080р норм стоит выставить 4К чутка получше. а если с 4К выстроить 1080р ужас как заметно и мутно размыто P.S I7-6800K/32Gb/GF1080/SSD
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Аслан Хироуз
01:46
Интелу чтобы полность уничтожить амд нужно всего лишь выкинуть лишние и бесполезные в играх ядра, но зато повысить частототы до хотя бы жалких 6.8 ггц. 5.5 как известно все камни от интел берут(даже 9...
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
Ацкий Сотона
01:41
И это только начало , если АМД не будет тупить - 70% рынка будет за ней до конца 2020 года , нужно только держать цену - 8 ядер 200 долларов и ниже .
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Radiant Star
01:39
и на 30% слабее, чем 3950X )
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
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