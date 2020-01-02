AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Ни для кого не секрет, что компания AMD уверенно увеличивает поставки своих процессоров. Согласно отчёту PassMark, компания AMD увеличила долю до 40% впервые за очень долгое время. Это стало возможно после выхода удачных линеек процессоров Zen и Zen 2, которые сумели навязать компании Intel серьёзную конкуренцию. 7 нм процессоры AMD Zen 2 смогли предложить покупателям не только отличную производительность, сопоставимую с лучшими процессорами от Intel, а порой и превосходящую, но и лучшую цену.
рекламаСерия AMD Ryzen 3000, выпущенная в июле 2019 года, позволила впервые за более чем три десятилетия перехватить технологическое лидерство у своего извечного конкурента.
рекламаAMD ранее признавала, что никогда не думала, что сможет победить Intel, но оплошность компании в освоении 10-нм техпроцесса позволила AMD отвоевывать рыночную долю с невероятной скоростью. Однако , хотя AMD имеет превосходство в техпроцессе, Intel (на данный момент) удалось сохранить свое превосходство в тактовой частоте своих процессоров на основе старого 14-нм процесса. Поскольку производительность в играх по-прежнему сильно зависит от тактовых частот, у компании Intel есть небольшое преимущество. Но, если у Intel продолжатся проблемы с переходом на 10-нм чипы, AMD вполне может занять лидирующую позицию. Нам же остается пожелать успехов обоим производителям в наступившем году, чтобы будущие процессоры от AMD и Intel составили друг другу достойную конкуренцию, ведь благодаря этому конечная цена на продукцию должна получиться более привлекательной, а нам покупателям только этого и нужно.
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