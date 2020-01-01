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Сейчас смартфоны среднего класса больше не являются бюджетными устройствами. В 2019 году лучшими устройствами среднего уровня стали высококлассные смартфоны без нескольких премиальных функций, имеющихся у флагманских моделей. Если в прошлом году смартфоны среднего уровня имели просто хорошие процессоры, ёмкие батареи и двойные камеры, то в 2019 году середнячки получили высокопроизводительные чипсеты, быструю зарядку, четырёхмодульные камеры, AMOLED-дисплеи и даже экранные сканеры отпечатков пальцев. В этом году производители избаловали нас отличными смартфонами среднего уровня с практически топовыми характеристиками, и выбрать лучшие среди очень не просто.

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В данной статье «Лучшие бюджетные смартфоны 2019 года» представлены лучшие смартфоны с отличным соотношением цены и качества.

1. Redmi Note 8 Pro

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Было бы несправедливо составить список лучших смартфонов среднего класса без модели Redmi Note. Модельный ряд Note чрезвычайно популярен среди покупателей среднего класса, и компания уже продала 10 миллионов единиц серии Redmi Note 8 по всему миру в течение трех месяцев после запуска. Это в среднем более 110 000 единиц в день!

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Redmi Note 8 Pro - это идеальное сочетание качества изображений, игрового процессора и ёмкой аккумуляторной батареи на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 18 Вт. Может быть для некоторых он немного тяжеловат и великоват, но в целом, Note 8 Pro является хорошо сбалансированным смартфоном среднего класса.

Redmi Note 8 Pro оснащён производительным процессором MediaTek Helio G90T с жидкостной системой охлаждения, имеет 6 Гб оперативной памяти, 6.53” FHD+ дисплей, четыре камеры, главная из которых обладает датчиком на 64 Мп. Стоимость смартфона в российских интернет магазинах начинается от 15000 рублей.

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Второе место в нашем списке заслуженно получает смартфон от компании Realme. Модель Realme X2 является отличной альтернативой Redmi Note 8 Pro. Realme X2 работает на процессоре Snapdragon 730G, имеет 6,4-дюймовым FHD+ Super AMOLED дисплей, до 8 Гб оперативной памяти и оснащен четырьмя камерами с задней стороны с основным датчиком на 64 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч, никуда не делась и быстрая 30 ваттная зарядка. За этот прекрасный смартфон вам придется сумму, которая начинается с 15000 рублей.

3. Xiaomi Mi 9T





Следующим в нашем топ листе является смартфон Xiaomi Mi 9T. Он работает на процессоре Snapdragon 730, оснащен 6 Гб оперативной памяти, имеет 6,39 дюймовый FHD+ AMOLED дисплей без выреза или отверстия под фронтальную камеру. Основная задняя камера имеет 48-мегапиксельный объектив, а остальные две представлены 8-мегапиксельным телеобъективом с двухкратным увеличением и широкоугольной 13 мегапиксельной камерой. Безусловно фишкой данного смартфона является всплывающая камера для селфи и быстрый сканер отпечатков пальцев в экране.

Цена Xiaomi Mi 9T в российских магазинах начинается с 21000 рублей, но на китайских площадках его можно приобрести на несколько тысяч дешевле.

4. Lenovo Z6





Четвёртым в нашем списке идет смартфон Lenovo Z6, который как и предыдущий телефон от Xiaomi основан на 8 нм мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 730, обладает 6 Гб оперативной памяти, имеет схожий 6,4-дюймовым AMOLED дисплей со встроенным отпечатком пальцев, однако, имеет каплевидный вырез под фронтальную селфи камеру. На задней панели смартфона расположена тройная камера, включающая 24-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1,8, 8-мегапиксельный объектив с 2-кратным оптическим увеличением и 5-мегапиксельный объектив для создания эффекта Боке. Работоспособность телефона обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 18 Вт зарядки.

По сравнению с предыдущими смартфонами, которые имеют схожие характеристики, Lenovo Z6 имеет преимущество в размере и весе, составляющими всего 159 грамм и толщину 7,7 мм. Возможно, Z6 является одним из самых удобных смартфонов среднего класса уходящего года. К сожалению смартфон не может похвастаться популярностью у потребителей, поэтому и получил четвёртую строчку нашего рейтинга.

Официально Lenovo Z6 у нас не продается, но вы можете приобрести его на иностранных торговых площадках по смешной цене от 11500 рублей.

5. Xiaomi Mi 9 SE





Данный представитель нашего списка лидеров отличается от предшественников своими компактными размерами, которые составляют всего 147,5 x 70,5 x 7,5 мм и весом в 155 гр. Однако, несмотря на компактный форм-фактор, Mi 9 SE не становится жертвой каких-либо компромиссов с точки зрения функциональности. Он оснащен 6-дюймовым FHD+ Super AMOLED дисплеем, 6 Гб оперативной памяти, процессором Snapdragon 712 от Qualcomm с частотой 2,3 ГГц, тройной камерой с основным 48-мегапиксельным объективом и дополнительными датчиками на 13 Мп и 8 Мп. Негативной стороной компактности смартфона стала скромная аккумуляторная батарея ёмкостью всего 3070 мАч, но с поддержкой быстрой 18 Вт зарядки.

В России стоимость смартфона в официальных магазинах начинается от 24990 рублей.

Таким получился данный топ 5 лучших смартфонов среднего уровня. Кто не согласен, пишите в комментариях свой вариант лучших среднебюджетных смартфонов уходящего года. Будет интересно почитать!