Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Apple запускает программу лизинга компьютеров Mac
По имеющимся данным, Apple Upgrade будет предлагать аренду компьютеров Mac на 36 месяцев, начиная с 28 июля
реклама

Apple готовит новую программу лизинга устройств, которая будет включать большинство моделей Mac. Как сообщает Bloomberg, запуск сервиса Apple Upgrade ожидается 28 июля. Перед выбором подходящего устройства в Apple Store или онлайн-магазине Apple клиентам потребуется пройти предварительную проверку кредитоспособности.

Лизинг Mac и iPad будет длиться 36 месяцев. Сообщается, что клиенты смогут досрочно погасить оставшуюся сумму, перейти на более новое устройство до окончания срока лизинга или оставить устройство после внесения всех платежей.

Источник: Videocardz

реклама

Устройства также можно будет вернуть по окончании срока лизинга. За некоторые досрочные обновления, покупки или возвраты может взиматься дополнительная плата, хотя полная структура ценообразования пока не разглашается. Apple планирует продвигать программу как способ снижения ежемесячных платежей по сравнению с существующими вариантами оплаты. AppleCare не будет включена в программу, а покупки для бизнеса и образования не будут соответствовать условиям программы.

Программа также будет охватывать большинство моделей iPhone, iPad и Apple Watch. Сообщается, что MacBook Neo, iPad начального уровня, iPhone 16 и Apple Watch SE исключены из списка поддерживаемых устройств. Сама Apple официально не анонсировала Apple Upgrade и не подтвердила дату запуска 28 июля.

#apple #iphone #ipad #компьютеры #mac #imac #компьютеры apple
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
Полноценный трейлер «Мстители: Доктор Дум» показывает возвращение целого ряда супергероев
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
Торговые центры в России за семь лет растеряли свыше четверти посетителей
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Китайская AGIBOT представила нового человекоподобного робота A3 Ultra с 51 степенью свободы
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
«Бюро 1440» вывело на орбиту второй «пакет» спутников связи
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычной внешностью проходит лётные испытания в Японии
Новый метод позволил обычному компьютеру выполнить расчеты уровня квантовых вычислений
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
АвтоВАЗ начал выпуск обновлённой Lada Niva Legend c 350 конструктивных изменений
Boeing заявила, что самолёт нового поколения появится к концу следующего десятилетия

Популярные статьи

Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter