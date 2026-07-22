По имеющимся данным, Apple Upgrade будет предлагать аренду компьютеров Mac на 36 месяцев, начиная с 28 июля

Apple готовит новую программу лизинга устройств, которая будет включать большинство моделей Mac. Как сообщает Bloomberg, запуск сервиса Apple Upgrade ожидается 28 июля. Перед выбором подходящего устройства в Apple Store или онлайн-магазине Apple клиентам потребуется пройти предварительную проверку кредитоспособности.

Лизинг Mac и iPad будет длиться 36 месяцев. Сообщается, что клиенты смогут досрочно погасить оставшуюся сумму, перейти на более новое устройство до окончания срока лизинга или оставить устройство после внесения всех платежей.

Источник: Videocardz

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Устройства также можно будет вернуть по окончании срока лизинга. За некоторые досрочные обновления, покупки или возвраты может взиматься дополнительная плата, хотя полная структура ценообразования пока не разглашается. Apple планирует продвигать программу как способ снижения ежемесячных платежей по сравнению с существующими вариантами оплаты. AppleCare не будет включена в программу, а покупки для бизнеса и образования не будут соответствовать условиям программы.

Программа также будет охватывать большинство моделей iPhone, iPad и Apple Watch. Сообщается, что MacBook Neo, iPad начального уровня, iPhone 16 и Apple Watch SE исключены из списка поддерживаемых устройств. Сама Apple официально не анонсировала Apple Upgrade и не подтвердила дату запуска 28 июля.