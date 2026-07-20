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Valve продаёт до 15 тысяч устройств Steam Machine в неделю
В сети появилась первая статистика по продажам игрового ПК Steam Machine от Valave
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Когда компания Valve в конце июня выставила на продажу свою игровую консоль/ПК Steam Machine, многие сомневались в её продажах из-за высокой цены. Однако, как оказалось, данные о продажах Valve оказались хорошими. В результате журналистского расследования было установлено, что Valve продаёт от 12 000 до 15 000 консолей Steam Machine в неделю. Для получения этой цифры сайт Boiling Steam использовал глобальный список самых продаваемых игр Steam, где Steam Machine занимает второе место, между Counter-Strike 2 и играми Palworld. На основе данных из нескольких источников, оценка Boiling Steam предполагает, что CS2 приносит около 19-20 миллионов долларов дохода, а Palworld, занимающая третье место — 7-9 миллионов долларов. Таким образом, доход Steam Machine составляет от 10 до 18 миллионов долларов в неделю. Учитывая, что модель распределения по средневзвешенным значениям показывает, что большинство покупателей, около 65%, приобретают базовую модель по цене 1049 долларов, оставшиеся 35% покупают более дорогую конфигурацию за 1349 долларов.

Источник: Valve

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Нижний прогноз предполагает около 8700 проданных единиц Steam Machine в неделю, а верхний — около 15600 единиц. Средний прогноз составляет примерно 12000-15000 проданных единиц в неделю по состоянию на 18 июля, что является хорошим результатом. Поскольку Valve держит большую часть своей информации в секрете, эта оценка является одной из самых конкретных цифр, которые можно получить, благодаря расчётам от Boiling Steam. Для Steam Machine, которую критиковали за высокую цену, показатели продаж кажутся вполне приемлемыми, и сообщество Steam покупает эти консоли в больших количествах. Если продажи будут продолжаться в таком темпе, за год может быть продано от 600000 до 750000 единиц.

Это может быть связано с увеличением количества первоначальных заказов, и спрос может снизиться в ближайшие недели. Падение объёма продаж на 20-30% в течение нескольких недель после первоначального ажиотажа — не редкость, поэтому в будущем может произойти корректировка статистики. Boiling Steam планирует обновить прогнозы по данным в ближайшие недели по мере стабилизации рынка.

#steam #valve #игровые консоли #steam machine #игровые пк
Источник: techpowerup.com
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