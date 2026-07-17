Процессор AMD Ryzen 7 7700X3D эксклюзивно продается в США на сайте Newegg по цене 481 доллар. В комплект входят материнская плата B650E и 16 ГБ оперативной памяти DDR5

Процессор AMD Ryzen 7 7700X3D в настоящее время эксклюзивно продаётся в США на Newegg. Цена процессора составляет 328,99 долларов, при этом в других крупных магазинах США на момент запуска он не продаётся.

Источник: Videocardz

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Процессор использует архитектуру Zen 4 и включает 8 ядер, 16 потоков и 104 МБ кэш-памяти. Newegg указывает базовую тактовую частоту 4,0 ГГц, TDP 120 Вт и поддержку платформы AM5, памяти DDR5, а также интерфейс PCIe 5.0.

Стоит отметить, что цена не самая привлекательная, но Newegg пытается продавать его в комплекте с устаревшим оборудованием. Ryzen 7 7700X3D продаётся в комплекте из трёх компонентов. Стоимость комплекта составляет 529,98 долларов, но со скидкой в 49 долларов по промокоду PKC337, цена снижается до 480,98 долларов.

Источник: Newegg

В комплект входит материнская плата GIGABYTE B650E EAGLE WIFI6E и один модуль памяти G.SKILL Flare X5 DDR5-6000 объемом 16 ГБ. Материнская плата поддерживает графику и накопители PCIe 5.0, беспроводной интерфейс Wi-Fi 6E, сеть 2,5 Гбит/с и три накопителя M.2.

Плата B650E основана на довольно старом чипсете AM5, а память поставляется в виде одного модуля DIMM, а не двухканального комплекта. Для работы в двухканальном режиме покупателям потребуется самостоятельно приобрести еще один соответствующий модуль.

Даже с учетом указанных ограничений, полный комплект стоит на 151,99 доллара дороже, чем один только процессор. Фактически, материнская плата B650E и 16 ГБ памяти DDR5 обойдутся примерно в 152 доллара, что делает этот комплект более дешевым вариантом, чем покупка всех трех устройств по отдельности.