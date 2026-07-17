Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Newegg продаёт процессор AMD Ryzen 7 7700X3D за 481 доллар
Процессор AMD Ryzen 7 7700X3D эксклюзивно продается в США на сайте Newegg по цене 481 доллар. В комплект входят материнская плата B650E и 16 ГБ оперативной памяти DDR5
реклама

Процессор AMD Ryzen 7 7700X3D в настоящее время эксклюзивно продаётся в США на Newegg. Цена процессора составляет 328,99 долларов, при этом в других крупных магазинах США на момент запуска он не продаётся.

Источник: Videocardz

реклама

Процессор использует архитектуру Zen 4 и включает 8 ядер, 16 потоков и 104 МБ кэш-памяти. Newegg указывает базовую тактовую частоту 4,0 ГГц, TDP 120 Вт и поддержку платформы AM5, памяти DDR5, а также интерфейс PCIe 5.0.

Стоит отметить, что цена не самая привлекательная, но Newegg пытается продавать его в комплекте с устаревшим оборудованием. Ryzen 7 7700X3D продаётся в комплекте из трёх компонентов. Стоимость комплекта составляет 529,98 долларов, но со скидкой в 49 долларов по промокоду PKC337, цена снижается до 480,98 долларов.

Источник: Newegg

В комплект входит материнская плата GIGABYTE B650E EAGLE WIFI6E и один модуль памяти G.SKILL Flare X5 DDR5-6000 объемом 16 ГБ. Материнская плата поддерживает графику и накопители PCIe 5.0, беспроводной интерфейс Wi-Fi 6E, сеть 2,5 Гбит/с и три накопителя M.2.

Плата B650E основана на довольно старом чипсете AM5, а память поставляется в виде одного модуля DIMM, а не двухканального комплекта. Для работы в двухканальном режиме покупателям потребуется самостоятельно приобрести еще один соответствующий модуль.

Даже с учетом указанных ограничений, полный комплект стоит на 151,99 доллара дороже, чем один только процессор. Фактически, материнская плата B650E и 16 ГБ памяти DDR5 обойдутся примерно в 152 доллара, что делает этот комплект более дешевым вариантом, чем покупка всех трех устройств по отдельности.

#amd #сша #процессоры #материнские платы #gigabyte #процессоры amd #usa #newegg #материнские платы gigabyte #ryzen 7 7700x3d
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Человекоподобные роботы Xiaomi повысили точность сборки электромобилей до 98% за 4 месяца тестов
Совершенно новый вид обезьян обнаружили в тропических лесах Конго
Энтузиаст превратил старые SSD в картриджи для игр из Steam
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
Edifier выпустила второе поколение полочных колонок R1000TC II с поддержкой Bluetooth 6.0
Seiko и Radio EVA открыли предзаказ на лимитированные дайверские часы A347 EVA-02
Археологи нашли в Псковской области тысячелетний амулет с изображением фантастического зверя
КАМАЗ и «Рустрак» представили специализированный контейнеровоз грузоподъёмностью 20 тонн
Компания Palit выпускает «новые» видеокарты GeForce RTX 3060
Intel начала использовать новейшее оборудование ASML для выпуска процессоров Panther Lake
В Пензе запатентовали двигатель для гранатометов с автоматической подстройкой под мороз или жару
Meta* оказалась в суде из‑за обвинений в использовании ИИ при увольнениях 8000 работников
Chery и Jaguar Land Rover показали салон первого совместного внедорожника Freelander 8

Популярные статьи

«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Ваттметр EMG-17 — честный обзор и тестирование бюджетного гаджета
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter