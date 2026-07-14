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Acer выпустила 4K 3D-монитор Predator XB273K, работающий без очков
Компания Acer выпустила в Китае игровой 3D-монитор Predator XB273K по цене 1100 долларов
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Монитор Predator XB273K 3D был впервые анонсирован на выставке Computex в мае. Acer планирует выпустить его в Северной Америке в четвертом квартале по цене 1299,99 долларов США. Запуск в Европе также запланирован на четвертый квартал по стартовой цене 1499 евро.

Монитор использует IPS-панель с разрешением 3840 × 2160 пикселей с частотой обновления до 180 Гц через порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Acer заявляет о времени отклика 1 мс, что на 0,5 мс меньше минимального значения GtG. Панель достигает яркости 400 кд/м2 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 с 8-битным цветом и FRC.

Источник: Acer

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Встроенная в монитор камера отслеживает взгляд пользователя и корректирует стереоскопическое изображение без необходимости использования 3D-очков. Программное обеспечение Acer SpatialLabs 3D Hub поддерживает нативные 3D-файлы, совместимые игры и преобразование стандартных 2D-изображений и видео в 3D-контент. Монитор использует локальную модель ИИ совместно с вычислительными ресурсами подключенного компьютера.

Acer XB273K 3D включает два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2, USB-подключение и аудиовыход. Он также включает два 5-ваттных динамика и подставку с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения. Производитель заявляет о поддержке технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible, хотя на текущей странице продукта указано, что обе сертификации находятся в процессе реализации.

В настоящее время 27-дюймовый монитор продается на сайте JD по цене 7499 юаней, или около 1107 долларов США, что выше ранее объявленной Acer региональной стартовой цены в 6999 юаней, или около 1033 долларов США.

#acer #мониторы #игровые мониторы #3d-монитор #мониторы acer
Источник: videocardz.com
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