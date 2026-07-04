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GeForce RTX 5080 с автографом бразильского футболиста Лукаса Пакета выставлена ​​на продажу
NVIDIA GeForce Brasil проводит розыгрыш призов на футбольную тематику, связанный с Лукасом Пакета и его кастомной сборкой ПК от GeForce Garage.
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Бразильское подразделение компании Nvidia заявляет, что пользователи могут выиграть видеокарту GeForce RTX 5080 и футболку сборной Бразилии. Оба приза подписаны  футболистом Пакета. Согласно сообщению NVIDIA, пользователям необходимо поставить лайк посту о кампании и перейти по ссылке на страницу участия.

Источник: Nvidia

Розыгрыш является частью последней кампании NVIDIA GeForce Garage. Недавно компания сотрудничала с Blue Horse Studios над созданием кастомного ПК для Пакета, используя дизайн, вдохновленный Мараканой, и графику в бразильском стиле. Эта система оснащена видеокартой GeForce RTX 5080 Founders Edition. Официальные характеристики NVIDIA RTX 5080 включают 10 752 ядра CUDA, 16 ГБ памяти GDDR7 и 256-битную шину памяти.

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Сообщается, что ПК, собранный для футболиста, использует материнскую плату MSI MPG X870E Carbon WiFi, процессор Ryzen 7 9800X3D, 64 ГБ оперативной памяти XPG DDR5 и накопитель XPG. В сборку также входят 360-мм система жидкостного охлаждения, блок питания мощностью 850 Вт и кастомные кабели. Розыгрыш проводится на AF Gameplays.

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Источник: videocardz.com
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