Астрономы обнаружили карликовую галактику, расположенную недалеко от галактики Андромеды с уникальным составом

Галактика Андромеды является ближайшей крупной галактикой ко Млечному Пути. Но видимая с Земли невооружённым глазом или в телескопы, она не одинока, и европейские астрономы недавно обнаружили новую галактику-спутник, расположенную неподалёку.

Изображение: Notebookcheck

Названная Андромеда XXXVI - это ультраслабая карликовая галактика. Подобные небесные объекты малы, слабо развиты и содержат большое количество тёмной материи. Группа астрономов во главе с Джоанной Д. Саковской из Института астрофизики Андалусии подтвердила существование этой галактики, которая была обнаружена благодаря тщательному исследованию Пан-Андромеды.

По данным астрономов, она расположена примерно в 2,53 миллионах световых лет от Млечного Пути, в то время как Андромеда находится на расстоянии 2,5 миллиона световых лет. Это означает, что карликовая галактика находится примерно в 388 000 световых годах от своей родительской галактики. Исследования показывают, что её звёздная величина составляет -6,0, радиус — 208 световых лет, а её возраст оценивается в 12,5 миллиардов лет.

Изображение: Notebookcheck

Это открытие важно, поскольку позволяет астрономам изучать ранние стадии развития Вселенной. Стоит отметить, что карликовые галактики-спутники загадочны и очень трудно поддаются обнаружению. Что касается Андромеды, то, по-видимому, вокруг неё вращается более сотни галактик-спутников. У нашей звёздной колыбели также имеются карликовые спутники — это Большое и Малое Магеллановы облака.