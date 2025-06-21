Такой шаг нацелен на оптимизацию процесса обновления Windows

Microsoft традиционно поддерживала обратную совместимость со старым оборудованием и программным обеспечением. Однако теперь компания работает над тем, чтобы постепенно отказаться от как можно большего количества устаревших драйверов для оптимизации процесса обновления Windows и снижения его сложности.

Согласно новому сообщению, адресованному партнерам в программе Windows Hardware Program, Microsoft работает над удалением устаревших драйверов из системы обновления Windows. Компания заявляет о цели снижения рисков безопасности и совместимости, поэтому она сейчас приступает к этой инициативе, хотя это значительно ухудшит обратную совместимость в экосистеме Windows.

В не столь отдаленном будущем Microsoft намерена предоставлять только самый актуальный, оптимальный набор драйверов через Центр обновления Windows. Для достижения этой цели компания будет периодически выполнять очистку в своем каталоге драйверов. В результате некоторые драйверы больше не будут предлагаться системам, использующим Центр обновления Windows.

Компания объясняет, что первыми драйверами, которые будут удалены, станут уже имеющие более новые релизы, доступные через Центр обновления Windows. Определенный набор периферийных драйверов будет удален, и Windows Update больше не будет устанавливать их на совместимые устройства.

Как сообщается, Microsoft знает о серьезных изменениях, которые произойдут с удалением поддержки старых драйверов из Windows Update, поэтому планируется внедрять изменения поэтапно. После первоначальной очистки компания опубликует сообщение в блоге, подтверждающее, что первая партия устаревших драйверов была удалена. После этого у производителей будет полгода, чтобы запросить восстановление любых загрузок драйверов. Компания рекомендует производителям просмотреть свои текущие драйверы в программе Windows Hardware Program, поскольку очистка драйверов станет обычной практикой оптимизации.