К сожалению максимальная скорость в 96 Гбит/с не будет доступна для видеокарт AMD следующего поколения

В сети появилась информация, что компания AMD работает над архитектурой своего следующего поколения графических процессоров уже не менее двух лет. Известно, что архитектура получит новое название UDNA, заменит нынешнее RDNA, и, как ожидается, принесёт значительно более высокую производительность, чем RDNA 4.

Теперь известный инсайдер поделился подробностями о предполагаемой конфигурации порта HDMI графических процессоров UDNA первого поколения.

Согласно данным Kepler_L2, графические процессоры UDNA под кодовым названием GFX13 будут иметь пропускную способность 64 Гбит/с и 80 Гбит/с через HDMI 2.2. Если информация верна, это означает, что графические процессоры AMD следующего поколения не будут в полностью использовать потенциал HDMI 2.2, который поддерживает пропускную способность до 96 Гбит/с, также называемую Ultra96.

Причина кроется в отсутствии поддержки технологии Fixed Rate Link. Неясно, почему AMD решила отказаться от поддержки Ultra96 на видеокартах следующего поколения, но это может быть способом экономии.

Согласно HDMI Forum, улучшенная пропускная способность 96 Гбит/с поддерживает несжатое видео с чрезвычайно высокими разрешениями и частотами обновления, такими как 4K при 480 Гц и 8K при 240 Гц с полной выборкой цветности 4:4:4. Более того, режим Ultra96 даже позволяет обрабатывать видео в формате 10K и 12K с частотой до 120 Гц, что потенциально делает его ценным инструментом для профессионального использования.

Ходят слухи, что AMD выпустит свои видеокарты на базе UDNA в 2026 году, предназначенные как для геймеров, так и профессионалов. Сообщения предполагают, что консоль PlayStation 6 от Sony также будет использовать графику UDNA, хотя неясно, будет ли процессор основан на архитектуре Zen 4 или Zen 5.

В прошлом году AMD подтвердила, что объединит свои игровые и профессиональные графических процессоров, разделенные на RDNA для игр и CDNA для центров обработки данных в 2020 году. Компания надеется, что объединенная архитектура UDNA упростит разработчикам оптимизацию графических процессоров для различных вариантов использования.

Стандарт HDMI 2.2 был официально опубликован HDMI Forum во время мероприятия CES 2025 в январе. Новый стандарт обратно совместим со старыми разъемами HDMI, поэтому он будет работать с любым существующим портом HDMI.

Однако для использования лучших функций HDMI 2.2 потребуются новые сертифицированные кабели Ultra96. Последний стандарт, скорее всего, будет включен в новые устройства в ближайшем будущем, а совместимые кабели, как ожидается, появятся уже в третьем или четвертом квартале текущего года.