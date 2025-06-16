Акция компании выглядит весьма сомнительно, так как компания изначально просто решила положить в комплект БП лишь один 8-контактный кабель питания, но потом опомнилась

Компания MSI сегодня объявила о старте новой акции под названием «Fully Equipped for Your Build» (Ваша полностью оборудованная система), которая, как следует из названия, является попыткой предоставить необходимые кабели для всех возможных конфигураций графических процессоров.

Производитель будет комплектовать адаптером питания с 16-контактного на два 8-контактных разъема со своими блоками питания. Акция предназначена для адаптера, который преобразует новый стандарт в старый.

По словам MSI, клиенты, которые приобретают блоки питания MPG A1250GS PCIE5 или MPG A1000GS PCIE5, могут воспользоваться этим предложением и получить один из этих кабелей бесплатно, с доставкой прямо домой. Может возникнуть вопрос, почему MSI предлагает старые кабели, когда упомянутые блоки питания уже имеют три современных выхода PCIe напрямую из устройства.

Оказывается, компания решилась на такое сомнительное решение, включив в комплект только один 8-контактный (технически 6+2-контактный) кабель PCIe. Это означает, что если у кого-то есть старый графический ускоритель или любая карта серии Radeon RX 9000, то ему понадобится такой адаптер для соответствующего подключения.

Таким образом, MSI решает эту проблему, предоставляя бесплатные кабели тем, кто получает неприятный сюрприз после вскрытия упаковки блока питания. Акция действительно выглядит очень странно, так как эти кабели должны были быть в комплекте с блоками питания с самого начала, но MSI, вероятно, решила сэкономить на пользователях. Интересно также то, что на эти бесплатные адаптеры кабелей не распространяется гарантия.