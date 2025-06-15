Мини-ПК доступен для покупки в Китае на JD.com

Компания Gmktec выпустила новый компактный настольный ПК. Модель Gmktec G10 теперь доступна для покупки на JD.com и ориентирована на пользователей, которым нужна небольшая, но производительная система для повседневной работы, просмотра контента и простых творческих задач.

Мини-ПК работает на процессоре AMD Ryzen 5 3500U, основанном на архитектуре Zen+ на 12-нм техпроцессе. Процессор включает 4 ядра и 8 потоков с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц и максимальной частотой в разгоне 3,7 ГГц. ЦП работает в паре с интегрированной графикой Radeon Vega 8 с тактовой частотой 1200 МГц. Хотя графический процессор Vega не предназначен для игр AAA-класса, он легко справляется с обычными играми в разрешении 1080p, такими как League of Legends.

Gmktec утверждает, что модель G10 может масштабировать производительность системы повышая мощность до 55 Вт, хотя базовый TDP оценивается в 35 Вт. Это дает пользователям немного больше возможностей для задач, которые выигрывают от высокой производительности. Что касается памяти, то система комплектуется 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в двухканальном режиме (8 ГБ x 2), но поддерживает расширение до 64 ГБ. Хранилище также имеет большие возможности для улучшения базовых характеристик до 16 ТБ. Модель G10 начального уровня включает в себя твердотельный накопитель на 512 ГБ, в то время как более дорогая версия удваивает емкость до 1 ТБ.

Несмотря на небольшие размеры, Gmktec G10 имеет солидный набор портов. Спереди расположены два порта USB-A для быстрого подключения периферийных устройств. Сзади пользователи получают дополнительный порт USB-A, два порта USB-C с подачей питания и поддержкой высокоскоростной передачи данных, один порт HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и разъем Gigabit Ethernet. Эти порты позволяют одновременно подключать до трех дисплеев, причем как HDMI, так и DP поддерживают вывод в режиме 4K при 60 Гц.

G10 использует систему охлаждения с одним вентилятором, и хотя такое решение кажется скромным, его вполне достаточно для диапазона TDP, в котором работает компьютер. Производитель также подчеркивает высокое качество сборки с гладкой металлической отделкой и компактным корпусом, который легко помещается в тесные рабочие пространства. Дизайн устройства выглядит очень сдержанным, что делает его подходящим для использования как в офисе, так и дома или медиацентре.

Что касается цены новинки, то Gmktec оценила модель с SSD на 512 ГБ в 1399 юаней (примерно 195 долларов США), но с ограниченным предложением при старте продаж в 1199 юаней (примерно 165 долларов США). Вариант с накопителем на 1 ТБ стоит 1599 юаней (примерно 223 доллара США) и в настоящее время доступен по сниженной цене 1399 юаней (примерно 195 долларов США). Обе модели уже представлены на JD.com в Китае.