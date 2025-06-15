Особенностью устройства является не только размер, но и встроенный сканер отпечатков пальцев

На краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала новая компания для устройстваTwopan Nano SSD. Устройство представляет собой флэш-накопитель, который, как говорят разработчики, особенно подходит для смартфонов. Однако пользователи должны иметь в виду, что максимальная скорость передачи данных на большинстве смартфонов, вероятно, будет довольно ограниченной, поскольку порты USB-C в основном поддерживают передачу данных только в соответствии со стандартом USB 2.0 и, следовательно, на пониженных скоростях. Конечно, Twopan Nano SSD можно использовать и на других устройствах с портом USB-C, таких как игровые консоли, планшеты, персональные компьютеры и ноутбуки. На сайте указана максимальная скорость передачи данных 450 МБ/с, что должно позволить быстро передавать большие объемы данных благодаря поддержке USB 3.1 Gen 1. Накопитель будет доступен только в конфигурации с 512 ГБ.

При размерах 20 x 13 x 5 миллиметров устройство является очень компактным и, при массе 5 граммов, к тому же очень легким. По данным производителя, он изготовлен из алюминия и пластика, а также соответствует стандартам защиты IP65. Накопитель также поддерживает шифрование. Его можно разблокировать с помощью собственного отпечатка пальца, что может быть весьма полезно для такого типа устройства, которое очень легко потерять.

Сторонникам данной кампании на Indiegogo обещано одно такое устройство при взносе не менее 78 долларов. Стоит помнить, что существуют высокие риски получения готового устройства, типичные для краудфандинговых проектов. Если производителю удастся собрать необходимую сумму, то накопитель поступит в производство с потенциальной доставкой клиентам в июле.