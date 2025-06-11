Конечно, от донорской карты в ПК мало что осталось, но эксперимент можно признать удачным, учитывая возможность установки устройства в слот PCIe стандартного компьютера

Всем нам доводилось видеть, как многие нестандартные устройства переделывались в мини-ПК, но это первый раз, когда видеокарта стала донором для создания работающего компьютера. Созданная компанией CherryTree, занимающейся сборкой ПК на заказ, GeeFarce 5027 POS, безусловно, уникален, хотя его вряд ли стоит использовать для игр.

CherryTree использовала для создания своего кастомного мини-ПК старую карту RTX 2070 Super, которую она отправила в Gamers Nexus для изучения и тестирования Стивеном Берком.

GeeFarce 5027 POS работает на интегрированной плате Asus NUC 13 Pro с 28-ваттным 12-ядерным/16-поточным процессором Intel Core i7-1360P. Графика обеспечивается интегрированным ускорителем Iris Xe, включающим 96 исполнительных блоков (EU) с тактовой частотой до 1,5 ГГц. Мини-ПК также поставляется с 64 ГБ памяти DDR4-3200 типа SO-DIMM и накопителем TeamGroup MP33 PCIe 3.0 объемом 2 ТБ.

Плата NUC находится близко к кронштейну ввода-вывода, поэтому устройство можно установить в слот расширения полноразмерного ПК, тем самым создав ПК в ПК, и по-прежнему иметь доступ к двум портам HDMI 2.1, двум портам Thunderbolt4, USB 3.2, USB 2.0 и 2.5GbE.

Радиатор видеокарты Gigabyte не используется в системе и был удалён, но связка из трёх вентиляторов осталась, помогая охлаждать компоненты NUC.

Для питания CherryTree используется переделанный 8-контактный разъем питания PCIe, который можно запитать от внешнего сетевого адаптера. Компания заявила, что также может использовать 12-вольтовый разъем питания PCIe.

Что касается производительности, то тут у GeeFarce 5027 POS не всё хорошо, так как поиграть на нём можно без проблем только в старые игры типа Doom, Doom II и Quantum Break.

Gamers Nexus сравнил мини-ПК со стандартной RTX 2070 Super, которая служит ему донором. Карта на базе Turing, очевидно, работает гораздо лучше, чем графика Iris Xe в синтетических тестах. Также Gamers Nexus изучил энергопотребление мини-ПК, которое достигло пика в 87 Вт, и обнаружил, что тепловые характеристики ЦП и ГП находятся в безопасных диапазонах.

GeeFarce 5027 POS нельзя купить, так как это просто забавный эксперимент, позволяющий увидеть, как можно использовать старую карту. Однако история индустрии знает примеры, как другие на первый взгляд несерьезные экспериментальные устройства, подобные этому, становились вполне реальными продуктами, когда на них появлялся спрос.