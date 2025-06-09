Приобрести комплект за наличный расчёт не получится — он доступен только за бонусные баллы, которые можно получить в программе лояльности Alienware Reward Points

Бренд Alienware объявляет о партнерстве с компанией LEGO и разработке специального набора конструктора Area-51.

Интересно, что его нельзя купить за реальные деньги, по крайней мере, напрямую. Новый набор предлагается только через так называемый Alienware Arena Marketplace и будет доступен в 50 странах при запуске. К сожалению, сейчас LEGO официально не присутствует на российском рынке и пользователи из РФ, вероятно, не смогут принять участие в акции. Пользователи могут получить этот набор, набрав баллы ARP.

ПК LEGO довольно мал, его размеры составляют всего 13,3 x 13 x 5,5 см, и он состоит из 318 деталей. Это размер обычного мини-ПК, поэтому теоретически можно сказать, что у Dell наконец-то появился собственный мини-ПК Alienware, хотя в прошлом было много попыток выпустить такую систему.

Главный вопрос в том, как получить баллы ARP. Нужно принять участие в квестах. Их много, например, запуск определенных игр, прохождение определенных этапов мероприятия, завершение 7-дневных серий входов, квесты Steam или Twitch и многое другое. Пользователи также могут просто оставаться в системе и зарабатывать 5 баллов ARP в день. К сожалению, простое сидение на сайте потребует около 8 лет, чтобы собрать достаточно баллов для обладанием данного мини-ПК, так как его стоимость составляет 9999 баллов ARP.

Стоит напомнить, что Dell является не единственной компанией, которая выпустила набор для создания ПК из элементов конструктора. Например, компания Colorful ранее уже представляла более детализированный набор, который даже включал специальные фигурки. К сожалению, это был очень ограниченный запуск для азиатского рынка.