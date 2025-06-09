Монитор Flash 540-Meta имеет 26,5-дюймовую панель с разрешением 2K и частоту 540 ГЦ по умолчанию

В гонке за лидерство среди мониторов со сверхвысокой частотой обновления появился еще один претендент. Компания Super Display Company (SDC) представила свой новый игровой OLED-дисплей «Flash 540-Meta», который может похвастаться экстремальным режимом частоты обновления 720 Гц в так называемом специальном режиме. Этот 26,5-дюймовый монитор с разрешением 2560x1440 пикселей, созданный на основе панели OLED 4-го поколения от компании LG Display с технологией Primary RGB Tandem, обещает высочайшую четкость и время отклика 0,03 мс.

Из коробки монитор поддерживает частоту 540 Гц со специальным режимом 720 Гц, предназначенным для киберспортивных игр. Предположительно, частота обновления 720 Гц требует снижения разрешения. Пиковая яркость составляет 1500 кд/м2, с 99,5-процентным цветовым охватом DCI-P3 и сертификацией HDR TB 500. Новинка также обеспечивает впечатляющую статическую контрастность (1,5 миллиона к 1) и антибликовое покрытие с отражательной способностью всего 2 процента.

Разочаровывать потенциальных покупателей могут спецификации разъемов для дисплея. Вместо новых DisplayPort 2.1 или HDMI 2.2 порты монитора SCD включают DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Пользователи в сети уже отметили, что для работы в режиме 1440p при частоте 720 Гц потребуется сжатие DSC или оптимизированные тайминги.

Практичность таких высоких частот обновления может быть сомнительной, поскольку многие поклонники OLED-мониторов отмечают, что достижение 720 кадров в секунду при 1440p в современных играх практически невозможно, за исключением легких киберспортивных игр. В некоторых комментариях отмечалось, что это по-прежнему нишевый продукт, который может в первую очередь понравиться киберспортивной публике на таких рынках, как Китай и Япония, поскольку SDC не продает свои мониторы за пределами этих стран.

Предположительно, ожидается, что цена составит около 150 000 иен или примерно 1000 долларов США. На данный момент OLED-монитор со сверхвысокой частотой обновления от SDC является еще одним показателем того, что производители дисплеев расширяют границы, даже если большинству геймеров не требуется частота более 240 Гц для плавного игрового процесса.