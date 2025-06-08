Похоже, что поиграть в игры для XBox на ПК станет возможно раньше, чем ожидалось

Сегодня Microsoft проводит мероприятие Xbox Games Showcase 2025. Одно из объявлений может раскрыть планы по переносу игр для консоли Xbox на персональные компьютеры, на что было много намеков уже некоторое время.

Недавно приложение Xbox для ПК начало перечислять игры для консоли Xbox в библиотеках пользователей. Если эти игры не поддерживают потоковую передачу в облаке, то нет никаких функциональных причин для появления эксклюзивных для консоли игр для игроков на ПК. Некоторые пользователи заметили, что игры для Xbox 360 теперь отображаются в разделе «Мои игры для ПК», что добавляет определенные спекуляции по данному вопросу.

Компания Microsoft уже некоторое время намекает на стирание границ между консолями и ПК, начиная с сообщения о том, что теперь все может относиться к экосистеме Xbox. Такие игры, как Gears of War Reloaded, по-видимому, выйдут на PlayStation 5 и Xbox для ПК.

Еще один намек на то, что такая кроссплатформенная поддержка игр неизбежна, исходит из слухов об устройстве Project Kennan. Это игровая портативная консоль, предположительно работающая на ОС Windows, которая, скорее всего, будет поддерживать игры Xbox. В противном случае не было бы смысла выпускать портативную консоль под брендом Xbox. Интересно, что компания ASUS также, как говорят, работает над подобной системой.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что Microsoft также работает над тем, чтобы сделать игры Steam и Epic Games Store видимыми в приложении Xbox PC. Ранее в этом году Microsoft случайно показала макеты игр Steam в библиотеке Xbox PC.