NVIDIA продала миллионы графических процессоров RTX 50, в то время как продажи Radeon 9000 остаются на уровне 750 тысяч единиц

Согласно исследованию Jon Peddie Research, общий объем продаж специализированных настольных видеокарт достиг 9,2 млн единиц в первом квартале 2025 года, составив рост более чем на 8% как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с предыдущим кварталом.

Nvidia продала миллионы графических ускорителей серии RTX 50 в период с января по март, в то время как серия AMD Radeon 9000 была отгружена в количестве менее чем 750 000 единиц. Доля рынка Nvidia выросла до 92%, вытеснив AMD до исторического минимума в 8% и не оставив ничего Intel. AMD сообщила о беспрецедентном спросе на RX 9070 и RX 9070 XT в марте, что говорит о том, что она была застигнута врасплох и теперь спешит нарастить поставки.

Компания также сталкивается с дополнительной проблемой распределения полупроводников TSMC между графическими процессорами Radeon и центральными процессорами Ryzen 9000, которые также оказались в дефиците. Во время недавнего освещения квартальных финансовых результатов Nvidia доход компании от видеокарт для ПК вырос до рекордных 3,8 млрд долларов, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом и на 48% по сравнению с предыдущим кварталом.

Однако одним из факторов роста доходов от игровых карт может быть повышение спроса на высокопроизводительные потребительские графические карты для работы ИИ. Поскольку спрос на вычисления ИИ распространяется не только на крупные центры обработки данных, но и на стартапы и независимых разработчиков, некоторые игровые графические процессоры, особенно высокопроизводительные, перепрофилируются для рабочих нагрузок машинного обучения.

Пока AMD пытается увеличить производство, Nvidia может сократить выпуск потребительских GPU, чтобы сосредоточиться на чипах ИИ, приносящих компании наибольший доход.