Resident Evil 9 была представлена ​​на Summer Game Fest и обещает ужасающую историю и полностью разрушенный и охваченный пеплом Раккун-Сити.

В течение нескольких месяцев эта игра была одной из центральных тем профильных СМИ, и на Summer Game Fest компания Capcom наконец-то официально представила Resident Evil 9, которая получила официальное название Resident Evil Requiem. Игра была представлена публике с устрашающим трейлером, и нет сомнений, что геймеры будут от неё в восторге.

В загадочном трейлере мы встречаем Грейс Эшкрофт, техника ФБР. По мере развития трейлера становится ясно, что она расследует загадочные события, произошедшие в мифическом городе Раккун-Сити, который был превращен в руины после серьезного конфликта.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Но, к сожалению, больше нечего подчеркнуть из трейлера нельзя, хотя он загадочен, никаких дополнительных деталей, заслуживающих внимания, в нем нет.

Однако отсутствие информации по этому вопросу может заставить задуматься о типе игрового процесса, который будет представлен. Можем представить, например, игру, похожую на предыдущие части, или, наоборот, открытый мир, который привнесет новые ощущения в знаменитую франшизу.

Можно также отметить ужасающую вселенную, которая кажется похожей на Resident Evil 7. В трейлере показан главный герой, привязанный к больничной койке, говорящий: «Теперь я знаю, что ты тот, кого я искал, особенный, избранный». Более того, город Раккун-Сити полностью в руинах и скрывает многочисленные укромные уголки и щели, в которых существа могут прятаться и атаковать игрока. Capcom заявила, что эта новая игра ознаменует новую эру ужасов выживания, и, что технологические достижения в сочетании с глубиной опыта команды разработчиков объединяются в историю с интересными персонажами и игровым процессом, который более захватывающий, чем когда-либо прежде.

В любом случае, новые функции должны быть представлены в ближайшие недели и месяцы, к радости фанатов. Кроме того, стала известна дата релиза. Новая игра от Capcom выйдет на консолях PS5, Xbox X|S, а также ПК 27 февраля 2026 года.