Gigabyte пока не раскрывает цену.

AI TOP 500 TRX50, эта новая игровая система разработана Gigabyte и ее командой AORUS как комплексное высокопроизводительное решение для работы с ИИ, рабочих станций и требовательных игр. Система построена на оборудовании Gigabyte, включая корпус, разработанный специально для этой модели.

В основе компьютера лежит процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, являющийся частью серии для рабочих станций AMD, а не линейки высокопроизводительных настольных процессоров (HEDT). Этот 24-ядерный 48-поточный чип разгоняется до частоты 5,3 ГГц и поддерживает восемь каналов памяти. Интересно, что запуск состоялся всего через две недели после того, как AMD анонсировала свою серию Threadripper 9000, поэтому вскоре может последовать обновление этой платформы. В некоторых списках также упоминается конфигурация с 32-ядерным процессором Threadripper PRO 7975WX.

Графический ускоритель представлен самой быстрой на данный момент видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, оснащенной 32 ГБ памяти и обеспечивающей до 3352 TOPS вычислительной производительности ИИ. Можно утверждать, что для рабочих нагрузок ИИ конфигурация с двумя GPU будет более разумной, чем значительные вложения в процессор Threadripper, учитывая отличную поддержку платформы несколькими GPU и большое количество линий PCIe. Однако Gigabyte, похоже, фокусируется на моделях, которые могут работать полностью в системной памяти, а не только в памяти GPU. По этой причине компьютер комплектуется невероятными 768 ГБ оперативной памяти DDR5 R-DIMM (8 x 96 ГБ), полностью использующими все каналы памяти процессора.

Накопители системы тщательно подобраны. AI TOP 500 TRX50 включает в себя SSD AORUS Gen4 7300 2 ТБ для общего использования, а также специализированный AI TOP 100E 320 ГБ, высоконадежную модель, предназначенную для интенсивных рабочих нагрузок ИИ, обеспечивающую в 150 раз большую выносливость к записи, чем рядовые потребительские SSD.

Материнская плата основана на платформе TRX50 AI TOP, а процессор охлаждается специальным жидкостным кулером AORUS 360 мм. За питание всей установки отвечает БП 80 Plus Platinum ATX 3.1 мощностью 1600 Вт. Возможности подключения также самые современные, включая интерфейсы PCIe 5.0, Thunderbolt 5, два 10 GbE Ethernet, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Система размещена в большом корпусе формата E-ATX размером 594 x 336 x 584 мм.