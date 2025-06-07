Скорость новых чипов LPDDR5X составит до 10,7 Гбит/с и будет на 20% экономичнее существующих чипов

Компания Micron начала поставки квалификационных образцов первой в мире памяти LPDDR5X, созданной на основе технологического процесса 1γ (1-гамма). Эта новая технология памяти, которую рекламируют как самую быструю в отрасли оперативную память LPDDR5X, предназначена для повышения производительности ИИ и эффективности работы аккумулятора во флагманских смартфонах.

По словам Micron, модули памяти на основе 1γ обеспечивают скорость до 10,7 Гбит/с и экономят до 20 процентов энергии по сравнению с существующими решениями компании LPDDR5X. Ожидается, что рост производительности и эффективности станет ключевым аргументом в пользу продажи, поскольку обработка ИИ на устройстве становится все более важной для современных смартфонов.

Новые чипы LPDDR5X, доступные в модулях емкостью 8 ГБ и 16 ГБ, имеют толщину всего 0,61 мм, что по крайней мере на шесть процентов тоньше, чем у конкурирующих продуктов, по словам Micron.

Помимо смартфонов, ожидается, что чипы на основе 1γ будут использоваться в серверах центров обработки данных, ПК с искусственным интеллектом и автомобилях. Партнеры Micron в настоящее время тестируют версии новой памяти объемом 16 ГБ, а варианты объемом 8 ГБ и 32 ГБ, как ожидается, будут доступны к моменту официального запуска в следующем году.

Помимо сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5X, Micron также разрабатывает твердотельные накопители PCIe 6.0 следующего поколения, которые обеспечивают высокую пропускную способность. На выставке DesignCon 2025 в марте компания продемонстрировала твердотельный накопитель для центров обработки данных, который достиг скорости последовательного чтения, превышающей 27 ГБ/с, а в прошлом месяце Micron ещё больше подняла планку, продемонстрировав прототип твердотельного накопителя Micron 9650 Pro PCIe 6.0, обеспечивающего скорость последовательного чтения и записи до 30,25 ГБ/с. Однако он все еще находится на этапе тестирования.