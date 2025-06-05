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MSI представила монитор MPG 242R X60N с частотой 600 Гц
Новинка предлагает достойную точность цветопередачи и яркость, а также порты HDMI 2.1, DP 1.4a и порт USB Type-C

 Сегодня компания MSI официально представила игровой монитор MPG 242R X60N, сообщив полные характеристики устройства и подготовив специальную страницу на веб-сайте.

 MPG 242R X60N является первым игровым монитором MSI с частотой обновления 600 Гц, который обеспечивает чрезвычайно плавный игровой процесс для самых требовательных игроков. Новый MPG 242R X60N использует намного более быструю панель Rapid TN, а не Rapid IPS, которая есть в различных бюджетных сегментах мониторов с высокой частотой обновления.

 Новая панель не только помогает монитору достигать невероятно более высокой частоты обновления, чем технология IPS, но и обеспечивает более высокую отзывчивость. MPG 242R X60N обеспечивает время отклика GtG всего 0,1 мс, что почти в 10 раз быстрее, чем у панели IPS. MPG 242R X60N является 24,1-дюймовым монитором с разрешением 1080p, предназначенным для профессиональных киберспортсменов. Он, конечно, не позволит показать максимально детализированную картинку, но он намного лучше того, что пользователи могли бы получить на панели TN несколько лет назад.

 MSI MPG 242R X60N предлагает широкую цветовую гамму с 93% цветовым пространством DCI-P3 и 119% цветовым пространством sRGB, а также поддерживает VESA DisplayHDR 400 для изображения высокой яркости. Для подключения к источнику сигнала имеются порты HDMI 2.1 и DP 1.4a, а также порт Type C с возможностью передачи питания мощностью 98 Вт. Монитор имеет эргономичный дизайн, допускающий различные регулировки по высоте, повороту, наклону и вращению.

 Цены на новинку пока не разглашаются, но, скорее всего, они не будут низкими. Например, Acer XV240 F6 с частотой 600 Гц является прямым конкурентом MPG 242R X60N от MSI и был выпущен по цене 599 долларов, поэтому цена на устройство будет довольно высокой и для монитора MSI. В настоящее время единственным монитором, который превосходит оба этих устройства отображения, является ROG Strix ACE XG248Q5G от ASUS, работающий с частотой обновления до 610 Гц.

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#msi #мониторы #игровые мониторы #мониторы msi #мониторы 600 гц
Источник: wccftech.com
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